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Les mots forts de la surpre­nante Hailey Baptiste, tombeuse d’Aryna Sabalenka et quali­fiée en demies : « J’ai arrêté d’avoir peur »

Par
Thomas S
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Tennis - Madrid 2026 - ATP - WTA - 29/04/2026 - -

C’est sans aucun doute la sensa­tion de ce tournoi de Madrid, hommes et femmes confondus.

Si Hailey Baptiste ne cesse de progresser ces dernières semaines avec notam­ment un quart de finale à Miami, où elle s’était juste­ment inclinée face à Aryna Sabalenka, personne n’ima­gi­nait la voir prendre sa revanche quelques jours plus tard à Madrid, réali­sant par la même occa­sion le meilleur résultat de sa carrière.

Alors qu’elle sera opposée ce jeudi à Mirra Andreeva pour une place en finale, l’Américaine de 24 ans s’est confiée sur sa nouvelle manière de voir les choses et de gérer ses fameux « démons ». 

« J’ai arrêté de lutter contre moi‐même, j’ai arrêté d’avoir peur. Dans les moments diffi­ciles, je n’ai pensé qu’à croire en moi et à faire ce que je fais toujours, rester fidèle à mon jeu. Parfois, je souriais parce que je n’arrivais pas à croire ce qui se passait sur le court. Certains rebonds, certains points… je ne pouvais que rire. Me mettre en colère ne m’aurait pas aidée. »

Publié le jeudi 30 avril 2026 à 14:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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