C’est sans aucun doute la sensa­tion de ce tournoi de Madrid, hommes et femmes confondus.

Si Hailey Baptiste ne cesse de progresser ces dernières semaines avec notam­ment un quart de finale à Miami, où elle s’était juste­ment inclinée face à Aryna Sabalenka, personne n’ima­gi­nait la voir prendre sa revanche quelques jours plus tard à Madrid, réali­sant par la même occa­sion le meilleur résultat de sa carrière.

Alors qu’elle sera opposée ce jeudi à Mirra Andreeva pour une place en finale, l’Américaine de 24 ans s’est confiée sur sa nouvelle manière de voir les choses et de gérer ses fameux « démons ».

« J’ai arrêté de lutter contre moi‐même, j’ai arrêté d’avoir peur. Dans les moments diffi­ciles, je n’ai pensé qu’à croire en moi et à faire ce que je fais toujours, rester fidèle à mon jeu. Parfois, je souriais parce que je n’arrivais pas à croire ce qui se passait sur le court. Certains rebonds, certains points… je ne pouvais que rire. Me mettre en colère ne m’aurait pas aidée. »