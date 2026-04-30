C’est sans aucun doute la sensation de ce tournoi de Madrid, hommes et femmes confondus.
Si Hailey Baptiste ne cesse de progresser ces dernières semaines avec notamment un quart de finale à Miami, où elle s’était justement inclinée face à Aryna Sabalenka, personne n’imaginait la voir prendre sa revanche quelques jours plus tard à Madrid, réalisant par la même occasion le meilleur résultat de sa carrière.
Alors qu’elle sera opposée ce jeudi à Mirra Andreeva pour une place en finale, l’Américaine de 24 ans s’est confiée sur sa nouvelle manière de voir les choses et de gérer ses fameux « démons ».
« J’ai arrêté de lutter contre moi‐même, j’ai arrêté d’avoir peur. Dans les moments difficiles, je n’ai pensé qu’à croire en moi et à faire ce que je fais toujours, rester fidèle à mon jeu. Parfois, je souriais parce que je n’arrivais pas à croire ce qui se passait sur le court. Certains rebonds, certains points… je ne pouvais que rire. Me mettre en colère ne m’aurait pas aidée. »
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 14:31