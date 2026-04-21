Absente du circuit depuis le 29 septembre dernier, Loïs Boisson s’apprête à faire son grand retour cette semaine au WTA 1000 de Madrid.

Avant son entrée en lice face à Peyton Stearns (43e mondiale), avec en ligne de mire un possible deuxième tour contre Aryna Sabalenka, la demi‐finaliste de Roland‐Garros s’est confiée à L’Equipe.

Après avoir dénoncé une erreur de diag­nostic ayant prolongé sa conva­les­cence et retardé son retour, la Française a affiché une déter­mi­na­tion intacte et des ambi­tions inchangées.

Il y a énor­mé­ment d’at­tentes autour de vous…

(Elle coupe). « Je ne change pas mon avis là‐dessus. Je n’écoute pas ce qui se passe autour de moi. Je sais que c’est de plus en plus présent, les gens parlent beau­coup. On sait ce qui se passe. On ne peut pas tout éviter non plus. Mais j’es­saie de rester vrai­ment concen­trée juste sur moi‐même. Mes attentes, ce sont les mêmes. J’ai les mêmes objec­tifs qu’a­vant. Même avec les bles­sures, ça ne change rien. C’est juste une ques­tion de temps. Et ça prendra le temps que ça prendra. »