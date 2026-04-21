Absente du circuit depuis le 29 septembre dernier, Loïs Boisson s’apprête à faire son grand retour cette semaine au WTA 1000 de Madrid.
Avant son entrée en lice face à Peyton Stearns (43e mondiale), avec en ligne de mire un possible deuxième tour contre Aryna Sabalenka, la demi‐finaliste de Roland‐Garros s’est confiée à L’Equipe.
Après avoir dénoncé une erreur de diagnostic ayant prolongé sa convalescence et retardé son retour, la Française a affiché une détermination intacte et des ambitions inchangées.
Il y a énormément d’attentes autour de vous…
(Elle coupe). « Je ne change pas mon avis là‐dessus. Je n’écoute pas ce qui se passe autour de moi. Je sais que c’est de plus en plus présent, les gens parlent beaucoup. On sait ce qui se passe. On ne peut pas tout éviter non plus. Mais j’essaie de rester vraiment concentrée juste sur moi‐même. Mes attentes, ce sont les mêmes. J’ai les mêmes objectifs qu’avant. Même avec les blessures, ça ne change rien. C’est juste une question de temps. Et ça prendra le temps que ça prendra. »
Publié le mardi 21 avril 2026 à 10:52