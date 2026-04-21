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Loïs Boisson annonce la couleur avant son grand retour : « J’ai les mêmes objec­tifs qu’a­vant. Même avec les bles­sures, ça ne change rien, c’est juste une ques­tion de temps »

Par
Baptiste Mulatier
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Absente du circuit depuis le 29 septembre dernier, Loïs Boisson s’apprête à faire son grand retour cette semaine au WTA 1000 de Madrid.

Avant son entrée en lice face à Peyton Stearns (43e mondiale), avec en ligne de mire un possible deuxième tour contre Aryna Sabalenka, la demi‐finaliste de Roland‐Garros s’est confiée à L’Equipe.

Après avoir dénoncé une erreur de diag­nostic ayant prolongé sa conva­les­cence et retardé son retour, la Française a affiché une déter­mi­na­tion intacte et des ambi­tions inchangées.

Il y a énor­mé­ment d’at­tentes autour de vous…
(Elle coupe). « Je ne change pas mon avis là‐dessus. Je n’écoute pas ce qui se passe autour de moi. Je sais que c’est de plus en plus présent, les gens parlent beau­coup. On sait ce qui se passe. On ne peut pas tout éviter non plus. Mais j’es­saie de rester vrai­ment concen­trée juste sur moi‐même. Mes attentes, ce sont les mêmes. J’ai les mêmes objec­tifs qu’a­vant. Même avec les bles­sures, ça ne change rien. C’est juste une ques­tion de temps. Et ça prendra le temps que ça prendra. »

Publié le mardi 21 avril 2026 à 10:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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