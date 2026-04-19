Loïs Boisson vrai­ment pas épar­gnée pour son grand retour sur les courts

Thomas S
Cela pouvait diffi­ci­le­ment être pire pour Loïs Boisson. 

Alors qu’elle effec­tuera son grand retour à la compé­ti­tion, mardi ou mercredi, à l’oc­ca­sion du WTA 1000 de Madrid, la Française a certai­ne­ment hérité du pire tirage au sort possible puis­qu’elle sera opposée à la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, en cas de victoire au premier tour contre l’Américaine, Peyton Stearns (43e).

En quête de points avant d’en défendre pas moins de 780 à Roland‐Garros suite à sa demi‐finale en 2025, la 44e mondiale va diffi­ci­le­ment pouvoir en gagner beau­coup dans la capi­tale espa­gnole à moins, évidem­ment, d’un exploit retentissant. 

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 19:31

