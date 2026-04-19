Cela pouvait difficilement être pire pour Loïs Boisson.
Alors qu’elle effectuera son grand retour à la compétition, mardi ou mercredi, à l’occasion du WTA 1000 de Madrid, la Française a certainement hérité du pire tirage au sort possible puisqu’elle sera opposée à la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, en cas de victoire au premier tour contre l’Américaine, Peyton Stearns (43e).
Aryna Sabalenka’s possible path to defending her title in Madrid :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 19, 2026
R1 – Bye
R2 – Stearns / Boisson
R3 – Cristian / Qualifier / Uchijima
R16 – Osaka / Bouzkova / Osorio
QF – Paolini / Bencic / Shnaider / Haddad Maia
SF – Swiatek / Svitolina / Andreeva / Jovic
F – Rybakina /… pic.twitter.com/HrC4QPs0vl
En quête de points avant d’en défendre pas moins de 780 à Roland‐Garros suite à sa demi‐finale en 2025, la 44e mondiale va difficilement pouvoir en gagner beaucoup dans la capitale espagnole à moins, évidemment, d’un exploit retentissant.
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 19:31