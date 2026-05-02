Alors qu’elle vient seule­ment de fêter ses 19 ans, Mirra Andreeva semble avoir toutes les qualités pour remporter un ou plusieurs tour­nois du Grand Chelem.

Opposée ce samedi à Marta Kostyuk en finale du WTA 1000 de Madrid, la Russe a reçu le soutien de Rick Macci, célèbre entraî­neur améri­cain et mentor des soeurs Williams. Cependant, Rick a posé une condi­tion à cette prédiction.

Andreeva can win multiple grand slams if she all about the compe­ti­tion. When she competes against herself she goes from the Russian Rabbit to a Russian bad habit. She has the many gifts as I said but the key is staying posi­tive in her head. @MirraAndreevsaFR — Rick Macci (@RickMacci) May 2, 2026

« Andreeva peut remporter plusieurs tour­nois du Grand Chelem si elle se concentre plei­ne­ment sur la compé­ti­tion. Mais dès qu’elle se met la pres­sion, elle passe du statut de « Russian Rabbit » à celui de « Russian bad habit ». Elle possède de nombreux atouts, comme je l’ai dit, mais l’essentiel est qu’elle garde un état d’esprit positif. »