Alors qu’elle vient seulement de fêter ses 19 ans, Mirra Andreeva semble avoir toutes les qualités pour remporter un ou plusieurs tournois du Grand Chelem.
Opposée ce samedi à Marta Kostyuk en finale du WTA 1000 de Madrid, la Russe a reçu le soutien de Rick Macci, célèbre entraîneur américain et mentor des soeurs Williams. Cependant, Rick a posé une condition à cette prédiction.
Andreeva can win multiple grand slams if she all about the competition. When she competes against herself she goes from the Russian Rabbit to a Russian bad habit. She has the many gifts as I said but the key is staying positive in her head. @MirraAndreevsaFR— Rick Macci (@RickMacci) May 2, 2026
« Andreeva peut remporter plusieurs tournois du Grand Chelem si elle se concentre pleinement sur la compétition. Mais dès qu’elle se met la pression, elle passe du statut de « Russian Rabbit » à celui de « Russian bad habit ». Elle possède de nombreux atouts, comme je l’ai dit, mais l’essentiel est qu’elle garde un état d’esprit positif. »
Publié le samedi 2 mai 2026 à 12:52