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Macci : « Andreeva peut remporter plusieurs tour­nois du Grand Chelem, à une condition »

Par
Thomas S
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Alors qu’elle vient seule­ment de fêter ses 19 ans, Mirra Andreeva semble avoir toutes les qualités pour remporter un ou plusieurs tour­nois du Grand Chelem.

Opposée ce samedi à Marta Kostyuk en finale du WTA 1000 de Madrid, la Russe a reçu le soutien de Rick Macci, célèbre entraî­neur améri­cain et mentor des soeurs Williams. Cependant, Rick a posé une condi­tion à cette prédiction. 

« Andreeva peut remporter plusieurs tour­nois du Grand Chelem si elle se concentre plei­ne­ment sur la compé­ti­tion. Mais dès qu’elle se met la pres­sion, elle passe du statut de « Russian Rabbit » à celui de « Russian bad habit ». Elle possède de nombreux atouts, comme je l’ai dit, mais l’essentiel est qu’elle garde un état d’esprit positif. »

Publié le samedi 2 mai 2026 à 12:52

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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