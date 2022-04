Très touchée et logi­que­ment impactée par la guerre en cours dans son pays, l’Ukrainienne Marta Kostyuk a livré un témoi­gnage boule­ver­sant à CNN. La 60e joueuse mondiale, âgée seule­ment de 19 ans, raconte le cauchemar qu’elle vit depuis le début du conflit, fin février, et révèle les pensées sombres qui lui traversent parfois l’esprit.

« Ces dernières heures, le père d’un ami tennisman est mort et sa maison est tota­le­ment détruite. Je ne peux pas décrire ce que je ressens. Cela fait deux mois (que la guerre a commencé, ndlr) et j’ai connu des hauts et des bas. Les deux premières semaines ont été horribles, mais avec le temps, j’es­saie de m’y faire. Il y a quelques semaines, j’ai commencé à travailler avec un psycho­logue, ce qui m’aide énor­mé­ment, car j’en étais arrivé à un point où j’avais des pensées très sombres. Je ne veux pas verba­liser ce que vous pouvez déjà imaginer. C’est horrible de voir que l’enfer dans mon pays ne s’ar­rête pas et que je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Cela me rend très impuis­sante de sentir que je ne peux rien faire et il y a des moments où je me demande pour­quoi je vis, à quoi sert ma vie, ce que je devrais en faire », s’est confiée Kostyuk, qui trouve malgré tout la force de conti­nuer de jouer au tennis.

Elle va affronter Emma Raducanu au 2e tour à Madrid dimanche.