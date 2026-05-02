Marta Kostyuk était en mission, ce samedi, à l’oc­ca­sion de la finale du WTA 1000 de Madrid.

Opposée à Mirra Andreeva, l’Ukrainienne a fait preuve d’une impres­sion­nante soli­dité pour décro­cher le premier titre de sa carrière dans cette caté­gorie de tournoi : 6–3, 7–5, en 1h25.

Toujours invaincue lors de cette saison sur terre battue après son titre à Rouen (11 victoires de rang), celle qui sera 15e mondiale ce lundi a fait part de sa grande fierté lors de son discours pendant la remise des prix.

Marta Kostyuk after beating Mirra Andreeva to win her 1st WTA 1000 title in Madrid



“It feels unbe­lie­vable to stand here right now. It took me many years to reach this point. One word I think about right now is consis­tency. It’s showing up every day, no matter how hard it is. No… pic.twitter.com/nepub6Lx0X — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 2, 2026

« C’est incroyable de me retrouver ici en ce moment. Il m’a fallu de nombreuses années pour en arriver là. Le mot qui me vient à l’es­prit en ce moment, c’est la constance. C’est être présent chaque jour, peu importe les diffi­cultés. Peu importe si l’on aime ou déteste ce que l’on fait. Je pense que j’ai vrai­ment bien réussi à le faire ces dernières années. Je suis donc très fière de moi et de mon équipe. Merci beau­coup à vous tous d’avoir été là pour moi. Je pense que nous sommes les seuls à savoir tout ce que nous avons traversé et combien de fois j’ai voulu aban­donner. Vous m’avez permis de tenir le coup. Vous m’avez poussée à conti­nuer. C’est pour ça que je suis ici aujourd’hui. »