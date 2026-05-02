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Marta Kostyuk, après le plus beau titre de sa carrière : « Il y a un mot qui me vient à l’es­prit en ce moment »

Par
Thomas S
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Marta Kostyuk était en mission, ce samedi, à l’oc­ca­sion de la finale du WTA 1000 de Madrid.

Opposée à Mirra Andreeva, l’Ukrainienne a fait preuve d’une impres­sion­nante soli­dité pour décro­cher le premier titre de sa carrière dans cette caté­gorie de tournoi : 6–3, 7–5, en 1h25. 

Toujours invaincue lors de cette saison sur terre battue après son titre à Rouen (11 victoires de rang), celle qui sera 15e mondiale ce lundi a fait part de sa grande fierté lors de son discours pendant la remise des prix. 

« C’est incroyable de me retrouver ici en ce moment. Il m’a fallu de nombreuses années pour en arriver là. Le mot qui me vient à l’es­prit en ce moment, c’est la constance. C’est être présent chaque jour, peu importe les diffi­cultés. Peu importe si l’on aime ou déteste ce que l’on fait. Je pense que j’ai vrai­ment bien réussi à le faire ces dernières années. Je suis donc très fière de moi et de mon équipe. Merci beau­coup à vous tous d’avoir été là pour moi. Je pense que nous sommes les seuls à savoir tout ce que nous avons traversé et combien de fois j’ai voulu aban­donner. Vous m’avez permis de tenir le coup. Vous m’avez poussée à conti­nuer. C’est pour ça que je suis ici aujourd’hui. »

Publié le samedi 2 mai 2026 à 18:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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