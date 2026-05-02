Marta Kostyuk était en mission, ce samedi, à l’occasion de la finale du WTA 1000 de Madrid.
Opposée à Mirra Andreeva, l’Ukrainienne a fait preuve d’une impressionnante solidité pour décrocher le premier titre de sa carrière dans cette catégorie de tournoi : 6–3, 7–5, en 1h25.
Toujours invaincue lors de cette saison sur terre battue après son titre à Rouen (11 victoires de rang), celle qui sera 15e mondiale ce lundi a fait part de sa grande fierté lors de son discours pendant la remise des prix.
Marta Kostyuk after beating Mirra Andreeva to win her 1st WTA 1000 title in Madrid— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 2, 2026
“It feels unbelievable to stand here right now. It took me many years to reach this point. One word I think about right now is consistency. It’s showing up every day, no matter how hard it is. No… pic.twitter.com/nepub6Lx0X
« C’est incroyable de me retrouver ici en ce moment. Il m’a fallu de nombreuses années pour en arriver là. Le mot qui me vient à l’esprit en ce moment, c’est la constance. C’est être présent chaque jour, peu importe les difficultés. Peu importe si l’on aime ou déteste ce que l’on fait. Je pense que j’ai vraiment bien réussi à le faire ces dernières années. Je suis donc très fière de moi et de mon équipe. Merci beaucoup à vous tous d’avoir été là pour moi. Je pense que nous sommes les seuls à savoir tout ce que nous avons traversé et combien de fois j’ai voulu abandonner. Vous m’avez permis de tenir le coup. Vous m’avez poussée à continuer. C’est pour ça que je suis ici aujourd’hui. »
Publié le samedi 2 mai 2026 à 18:59