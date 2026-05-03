Lors de sa confé­rence de presse, inutile de préciser que Marta était plus qu’heu­reuse du travail accompli. Elle en a profité pour remer­cier sa mère qui a large­ment oeuvré à ce dénoue­ment. Une façon aussi d’ex­pli­quer que toutes la rela­tion entre un cham­pion et ses parents qui entrai­ne­ment n’est pas forcé­ment toxique.

« Cela a été un long chemin, surtout parce que j’ai grandi en m’en­traî­nant avec ma mère. Il n’est pas facile de sortir de cette rela­tion profes­sion­nelle avec en plus la personne la plus proche de sa vie. Même aujourd’hui, je l’ap­pelle quand j’ai besoin de soutien. En fait, j’ai fait un petit stage avec elle avant la tournée sur terre battue, donc je lui dois égale­ment beau­coup de ces résul­tats. Il y a beau­coup d’his­toires compli­quées lorsque les parents entraînent leurs enfants, mais j’en suis sortie renforcée, en tant que meilleure personne et meilleure joueuse. Il y a eu des moments très durs. Pour moi, cela ne change pas beau­coup main­te­nant. Je suis cham­pionne d’un Masters, mais je veux conti­nuer à faire la même chose : travailler et profiter du processus. Il s’agit de la route, pas de la destination »