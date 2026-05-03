Lors de sa conférence de presse, inutile de préciser que Marta était plus qu’heureuse du travail accompli. Elle en a profité pour remercier sa mère qui a largement oeuvré à ce dénouement. Une façon aussi d’expliquer que toutes la relation entre un champion et ses parents qui entrainement n’est pas forcément toxique.
« Cela a été un long chemin, surtout parce que j’ai grandi en m’entraînant avec ma mère. Il n’est pas facile de sortir de cette relation professionnelle avec en plus la personne la plus proche de sa vie. Même aujourd’hui, je l’appelle quand j’ai besoin de soutien. En fait, j’ai fait un petit stage avec elle avant la tournée sur terre battue, donc je lui dois également beaucoup de ces résultats. Il y a beaucoup d’histoires compliquées lorsque les parents entraînent leurs enfants, mais j’en suis sortie renforcée, en tant que meilleure personne et meilleure joueuse. Il y a eu des moments très durs. Pour moi, cela ne change pas beaucoup maintenant. Je suis championne d’un Masters, mais je veux continuer à faire la même chose : travailler et profiter du processus. Il s’agit de la route, pas de la destination »
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 08:50