Alors qu’elle vient tout juste de célé­brer son 19e anni­ver­saire, Mirra Andreeva s’est offerte un beau cadeau en ralliant les demi‐finales sur le WTA 1000 de Madrid.

Opposée à la sensa­tion du tournoi, Hailey Baptiste, tombeuse de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, au tour précé­dent, la Russe a fait preuve de beau­coup de sérieux et de soli­dité en s’im­po­sant après deux manches dispu­tées : 6–4, 7–6(8), en 1h40.

Qualifiée pour sa troi­sième finale de l’année après ses titres à Adélaïde et Linz (caté­gorie 500), l’ac­tuelle 8e joueuse mondiale, inter­viewée sur le court après la rencontre, n’avait mani­fes­te­ment pas trop envie de regarder l’autre demi‐finale entre Kostyuk et Potapova prévue ce jeudi en fin de soirée. Extraits.

Mirra Andreeva after beating Baptiste to reach 3rd WTA 1000 final in Madrid



“Are you gonna watch the semi­final later today?”



Mirra : “I’m gonna watch the men’s quar­ter­final. I feel like now I just wanna forget about tennis and do some­thing in my room. Watch some tv series. Read… pic.twitter.com/Ld5diH9CoO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 30, 2026

Question : « Tu vas regarder la demi‐finale tout à l’heure ? »

Mirra Andreeva : « Je vais regarder les quarts de finale mascu­lins (Zverev‐Cobolli, programmé ce jeudi à 20h). J’aime regarder le tennis mais actuel­le­ment, j’ai juste envie d’ou­blier le tennis et de m’oc­cuper dans ma chambre. Regarder une série télé. Lire un livre. Faire quelque chose. Conchita (Martinez, sa coach) va regarder. J’espère qu’elle fera bien son travail (sourire). »