Alors qu’elle vient tout juste de célébrer son 19e anniversaire, Mirra Andreeva s’est offerte un beau cadeau en ralliant les demi‐finales sur le WTA 1000 de Madrid.
Opposée à la sensation du tournoi, Hailey Baptiste, tombeuse de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, au tour précédent, la Russe a fait preuve de beaucoup de sérieux et de solidité en s’imposant après deux manches disputées : 6–4, 7–6(8), en 1h40.
Qualifiée pour sa troisième finale de l’année après ses titres à Adélaïde et Linz (catégorie 500), l’actuelle 8e joueuse mondiale, interviewée sur le court après la rencontre, n’avait manifestement pas trop envie de regarder l’autre demi‐finale entre Kostyuk et Potapova prévue ce jeudi en fin de soirée. Extraits.
Mirra Andreeva after beating Baptiste to reach 3rd WTA 1000 final in Madrid— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 30, 2026
“Are you gonna watch the semifinal later today?”
Mirra : “I’m gonna watch the men’s quarterfinal. I feel like now I just wanna forget about tennis and do something in my room. Watch some tv series. Read… pic.twitter.com/Ld5diH9CoO
Question : « Tu vas regarder la demi‐finale tout à l’heure ? »
Mirra Andreeva : « Je vais regarder les quarts de finale masculins (Zverev‐Cobolli, programmé ce jeudi à 20h). J’aime regarder le tennis mais actuellement, j’ai juste envie d’oublier le tennis et de m’occuper dans ma chambre. Regarder une série télé. Lire un livre. Faire quelque chose. Conchita (Martinez, sa coach) va regarder. J’espère qu’elle fera bien son travail (sourire). »
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 18:51