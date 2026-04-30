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Mirra Andreeva, après sa quali­fi­ca­tion en finale : « J’ai juste envie d’ou­blier le tennis et de m’en­fermer dans ma chambre »

Par
Thomas S
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Alors qu’elle vient tout juste de célé­brer son 19e anni­ver­saire, Mirra Andreeva s’est offerte un beau cadeau en ralliant les demi‐finales sur le WTA 1000 de Madrid.

Opposée à la sensa­tion du tournoi, Hailey Baptiste, tombeuse de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, au tour précé­dent, la Russe a fait preuve de beau­coup de sérieux et de soli­dité en s’im­po­sant après deux manches dispu­tées : 6–4, 7–6(8), en 1h40. 

Qualifiée pour sa troi­sième finale de l’année après ses titres à Adélaïde et Linz (caté­gorie 500), l’ac­tuelle 8e joueuse mondiale, inter­viewée sur le court après la rencontre, n’avait mani­fes­te­ment pas trop envie de regarder l’autre demi‐finale entre Kostyuk et Potapova prévue ce jeudi en fin de soirée. Extraits.

Question : « Tu vas regarder la demi‐finale tout à l’heure ? »

Mirra Andreeva : « Je vais regarder les quarts de finale mascu­lins (Zverev‐Cobolli, programmé ce jeudi à 20h). J’aime regarder le tennis mais actuel­le­ment, j’ai juste envie d’ou­blier le tennis et de m’oc­cuper dans ma chambre. Regarder une série télé. Lire un livre. Faire quelque chose. Conchita (Martinez, sa coach) va regarder. J’espère qu’elle fera bien son travail (sourire). »

Publié le jeudi 30 avril 2026 à 18:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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