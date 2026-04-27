On ne va pas paraphraser Gilles Simon à chaque fois qu’un match de tennis prend une tournure dramatique, mais le tennis est vraiment un sport qui rend fou.
Alors qu’elle menait tranquillement 5 jeux à 1 dans le troisième set du match qui l’opposait à la Hongroise, Ana Bondar, ce lundi, au troisième tour du WTA 1000 de Madrid, Mirra Andreeva a complètement perdu ses moyens et le fil de la rencontre en encaissant cinq jeux de rang.
De quoi rendre folle de rage l’actuelle 8e mondiale qui s’est autoflagellée lors d’un changement de côté en s’adressant directement à sa box. « Je ne suis pas une championne. Je ne suis pas une championne. Je vais perdre. Je suis une blague. »
Mirra Andreeva to her box after losing a 5–1 lead over Bondar in the deciding set in Madrid :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 27, 2026
“I’m not a champion. I’m not a champion. I will lose. I will lose.”
Tough scenes. pic.twitter.com/mXs45BUSIV
Des mots forts mais qui ont eu une résonance positive puisque la Russe a fini par s’imposer au jeu décisif dans un match pour le moins renversant : 6–7(5), 6–3, 7–6(5), en 2h55 de jeu.
Pour une place en quarts de finale dans la capitale espagnole, Mirra sera opposée à la Canadienne, Leylah Fernandez.
Publié le lundi 27 avril 2026 à 18:22