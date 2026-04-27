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Mirra Andreeva, le craquage libé­ra­teur : « Je ne suis pas une cham­pionne. Je suis une blague. Je vais perdre »

Par
Thomas S
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On ne va pas para­phraser Gilles Simon à chaque fois qu’un match de tennis prend une tour­nure drama­tique, mais le tennis est vrai­ment un sport qui rend fou. 

Alors qu’elle menait tran­quille­ment 5 jeux à 1 dans le troi­sième set du match qui l’op­po­sait à la Hongroise, Ana Bondar, ce lundi, au troi­sième tour du WTA 1000 de Madrid, Mirra Andreeva a complè­te­ment perdu ses moyens et le fil de la rencontre en encais­sant cinq jeux de rang. 

De quoi rendre folle de rage l’ac­tuelle 8e mondiale qui s’est auto­fla­gellée lors d’un chan­ge­ment de côté en s’adres­sant direc­te­ment à sa box. « Je ne suis pas une cham­pionne. Je ne suis pas une cham­pionne. Je vais perdre. Je suis une blague. »

Des mots forts mais qui ont eu une réso­nance posi­tive puisque la Russe a fini par s’im­poser au jeu décisif dans un match pour le moins renver­sant : 6–7(5), 6–3, 7–6(5), en 2h55 de jeu. 

Pour une place en quarts de finale dans la capi­tale espa­gnole, Mirra sera opposée à la Canadienne, Leylah Fernandez. 

Publié le lundi 27 avril 2026 à 18:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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