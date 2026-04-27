On ne va pas para­phraser Gilles Simon à chaque fois qu’un match de tennis prend une tour­nure drama­tique, mais le tennis est vrai­ment un sport qui rend fou.

Alors qu’elle menait tran­quille­ment 5 jeux à 1 dans le troi­sième set du match qui l’op­po­sait à la Hongroise, Ana Bondar, ce lundi, au troi­sième tour du WTA 1000 de Madrid, Mirra Andreeva a complè­te­ment perdu ses moyens et le fil de la rencontre en encais­sant cinq jeux de rang.

De quoi rendre folle de rage l’ac­tuelle 8e mondiale qui s’est auto­fla­gellée lors d’un chan­ge­ment de côté en s’adres­sant direc­te­ment à sa box. « Je ne suis pas une cham­pionne. Je ne suis pas une cham­pionne. Je vais perdre. Je suis une blague. »

Mirra Andreeva to her box after losing a 5–1 lead over Bondar in the deci­ding set in Madrid :



“I’m not a cham­pion. I’m not a cham­pion. I will lose. I will lose.”



Tough scenes. pic.twitter.com/mXs45BUSIV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 27, 2026

Des mots forts mais qui ont eu une réso­nance posi­tive puisque la Russe a fini par s’im­poser au jeu décisif dans un match pour le moins renver­sant : 6–7(5), 6–3, 7–6(5), en 2h55 de jeu.

Pour une place en quarts de finale dans la capi­tale espa­gnole, Mirra sera opposée à la Canadienne, Leylah Fernandez.