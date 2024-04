Mirra Andreeva est de retour à Madrid, un tournoi qui l’a révélé aux yeux de tous l’an passé. À 16 ans à peine, elle avait atteint les huitièmes de finales avant de s’in­cliner face à Aryna Sabalenka.

Avant le début de son tournoi la « pépite » Russe s’est confiée auprès de nos confrères de L’Équipe sur son nouveau statut, ses objec­tifs ainsi que sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec la légende Espagnole, Conchita Martinez (ancienne coach de Muguruza).

« Je cher­chais un entrai­neur et mon agent m’a soufflé son nom. Je l’ai vue à Indian Wells entrainer Bouzkova et j’ai aimé la façon dont elle lui donnait des conseils. Je me suis dis que si elles arrê­taient de travailler ensemble on pour­rait essayer. C’est ce qui est arrivé. »