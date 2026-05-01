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Mirra Andreeva, quali­fiée en finale : « Honnêtement, la façon la plus simple de gérer la pres­sion, c’est de ne connaître aucune statistique »

Par
Baptiste Mulatier
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À seule­ment 19 ans, Mirra Andreeva s’apprête à disputer à Madrid la troi­sième finale en WTA 1000 de sa carrière, après ses sacres à Dubaï et Indian Wells en 2025.

Après sa victoire contre Hailey Baptiste en demi‐finales (6−4, 7–6), la joueuse russe a confié, dans des propos relayés par Punto de Break, qu’elle accor­dait très peu d’importance aux statis­tiques liées à sa précocité.

Question : « Comment gérez‐vous la pres­sion alors que vous n’avez que 19 ans ? Vous êtes devenue la première adoles­cente, depuis l’introduction du format WTA 1000 en 2009, à atteindre trois finales dans cette caté­gorie de tournois »

Mirra Andreeva : « Honnêtement, la façon la plus simple de gérer la pres­sion, c’est de ne connaître aucune statis­tique (sourit). Je ne sais rien de qui l’a fait en premier ou qui ne l’a pas fait, ni si je suis la première à réaliser quelque chose. Je ne sais pas si je suis la première ou la dixième, vrai­ment. J’essaie de me décon­necter de toute statis­tique et de me concen­trer unique­ment sur ce que j’ai à faire sur le court à chaque tournoi. »

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 15:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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