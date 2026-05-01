À seulement 19 ans, Mirra Andreeva s’apprête à disputer à Madrid la troisième finale en WTA 1000 de sa carrière, après ses sacres à Dubaï et Indian Wells en 2025.
Après sa victoire contre Hailey Baptiste en demi‐finales (6−4, 7–6), la joueuse russe a confié, dans des propos relayés par Punto de Break, qu’elle accordait très peu d’importance aux statistiques liées à sa précocité.
Question : « Comment gérez‐vous la pression alors que vous n’avez que 19 ans ? Vous êtes devenue la première adolescente, depuis l’introduction du format WTA 1000 en 2009, à atteindre trois finales dans cette catégorie de tournois »
Mirra Andreeva : « Honnêtement, la façon la plus simple de gérer la pression, c’est de ne connaître aucune statistique (sourit). Je ne sais rien de qui l’a fait en premier ou qui ne l’a pas fait, ni si je suis la première à réaliser quelque chose. Je ne sais pas si je suis la première ou la dixième, vraiment. J’essaie de me déconnecter de toute statistique et de me concentrer uniquement sur ce que j’ai à faire sur le court à chaque tournoi. »
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 15:28