À seule­ment 19 ans, Mirra Andreeva s’apprête à disputer à Madrid la troi­sième finale en WTA 1000 de sa carrière, après ses sacres à Dubaï et Indian Wells en 2025.

Après sa victoire contre Hailey Baptiste en demi‐finales (6−4, 7–6), la joueuse russe a confié, dans des propos relayés par Punto de Break, qu’elle accor­dait très peu d’importance aux statis­tiques liées à sa précocité.

Question : « Comment gérez‐vous la pres­sion alors que vous n’avez que 19 ans ? Vous êtes devenue la première adoles­cente, depuis l’introduction du format WTA 1000 en 2009, à atteindre trois finales dans cette caté­gorie de tournois »

Mirra Andreeva : « Honnêtement, la façon la plus simple de gérer la pres­sion, c’est de ne connaître aucune statis­tique (sourit). Je ne sais rien de qui l’a fait en premier ou qui ne l’a pas fait, ni si je suis la première à réaliser quelque chose. Je ne sais pas si je suis la première ou la dixième, vrai­ment. J’essaie de me décon­necter de toute statis­tique et de me concen­trer unique­ment sur ce que j’ai à faire sur le court à chaque tournoi. »