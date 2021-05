Sortie victo­rieuse d’un duel haras­sant face à Maria Sakkari en huitièmes de finale (6–0, 6–7(9), 7–5) qui s’est conclu aux alen­tours de minuit mardi soir, Karolina Muchova aurait bien voulu béné­fi­cier d’un jour de repos mais la program­ma­tion parti­cu­lière du WTA 1000 de Madrid ne lui permet pas.

« Je suis très contente de la victoire, je suis venue ici sans grandes attentes et gagner des matchs comme celui‐ci me donne beau­coup de confiance. Mais j’ai besoin de me reposer, je suis épuisée et finir à minuit n’est pas l’idéal. J’aurais aimé avoir un jour de congé. »