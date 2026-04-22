Désormais entraînée par l’ancien coach de Rafael Nadal, Francisco Roig, Iga Swiatek a choisi de préparer sa tournée sur terre battue au sein de l’académie du roi de la terre battue, à Majorque, au début du mois d’avril. Un passage remarqué, puisqu’elle a pu béné­fi­cier des conseils de son idole, présente à ses côtés lors de plusieurs séances d’entraînement.

Lors d’une inter­view accordée à Marca, la co‐directrice du tournoi de Madrid, l’an­cienne numéro 1 mondiale Garbine Muguruza, s’est exprimée sur cette expé­rience de rêve pour la Polonaise.

« Cela a été une bouffée d’air frais pour elle. Elle avait rêvé toute sa vie d’apprendre auprès de Rafa Nadal, d’être près de lui, et c’est pour elle un véri­table coup de fouet en termes de moti­va­tion et d’énergie. Pouvoir compter sur Rafa et son équipe. Elle viendra à Madrid très motivée. Savoir que l’on s’est bien préparé donne beau­coup d’assurance. »

A noter qu’Iga Swiatek a démarré sa saison sur terre battue par une défaite contre Mirra Andreeva en quarts de finale à Stuttgart (3−6, 6–4, 6–3). Pour son entrée en lice au deuxième tour en Espagne, elle affron­tera l’Ukrainienne Daria Snigur (98e mondiale).