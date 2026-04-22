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Muguruza sur Swiatek, conseillée par Nadal : « Elle en a rêvé toute sa vie »

Par
Baptiste Mulatier
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Désormais entraînée par l’ancien coach de Rafael Nadal, Francisco Roig, Iga Swiatek a choisi de préparer sa tournée sur terre battue au sein de l’académie du roi de la terre battue, à Majorque, au début du mois d’avril. Un passage remarqué, puisqu’elle a pu béné­fi­cier des conseils de son idole, présente à ses côtés lors de plusieurs séances d’entraînement.

Lors d’une inter­view accordée à Marca, la co‐directrice du tournoi de Madrid, l’an­cienne numéro 1 mondiale Garbine Muguruza, s’est exprimée sur cette expé­rience de rêve pour la Polonaise. 

« Cela a été une bouffée d’air frais pour elle. Elle avait rêvé toute sa vie d’apprendre auprès de Rafa Nadal, d’être près de lui, et c’est pour elle un véri­table coup de fouet en termes de moti­va­tion et d’énergie. Pouvoir compter sur Rafa et son équipe. Elle viendra à Madrid très motivée. Savoir que l’on s’est bien préparé donne beau­coup d’assurance. »

A noter qu’Iga Swiatek a démarré sa saison sur terre battue par une défaite contre Mirra Andreeva en quarts de finale à Stuttgart (3−6, 6–4, 6–3). Pour son entrée en lice au deuxième tour en Espagne, elle affron­tera l’Ukrainienne Daria Snigur (98e mondiale). 

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 15:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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