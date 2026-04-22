Désormais entraînée par l’ancien coach de Rafael Nadal, Francisco Roig, Iga Swiatek a choisi de préparer sa tournée sur terre battue au sein de l’académie du roi de la terre battue, à Majorque, au début du mois d’avril. Un passage remarqué, puisqu’elle a pu bénéficier des conseils de son idole, présente à ses côtés lors de plusieurs séances d’entraînement.
Lors d’une interview accordée à Marca, la co‐directrice du tournoi de Madrid, l’ancienne numéro 1 mondiale Garbine Muguruza, s’est exprimée sur cette expérience de rêve pour la Polonaise.
« Cela a été une bouffée d’air frais pour elle. Elle avait rêvé toute sa vie d’apprendre auprès de Rafa Nadal, d’être près de lui, et c’est pour elle un véritable coup de fouet en termes de motivation et d’énergie. Pouvoir compter sur Rafa et son équipe. Elle viendra à Madrid très motivée. Savoir que l’on s’est bien préparé donne beaucoup d’assurance. »
A noter qu’Iga Swiatek a démarré sa saison sur terre battue par une défaite contre Mirra Andreeva en quarts de finale à Stuttgart (3−6, 6–4, 6–3). Pour son entrée en lice au deuxième tour en Espagne, elle affrontera l’Ukrainienne Daria Snigur (98e mondiale).
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 15:29