Qualifiée pour sa première finale en WTA 1000 de sa carrière à Madrid, la Tunisienne Ons Jabeur, qui a notam­ment éliminée Simona Halep en quarts, retrou­vera en finale l’Américaine Jessica Pegula, qui réalise elle aussi un parcours impres­sion­nant dans la capi­tale espagnole.

Interrogée à quelques heures de disputer la finale la plus impor­tante de sa carrière, Jabeur s’est montrée parti­cu­liè­re­ment enthou­siaste et déter­minée. « Je veux vrai­ment gagner cette finale. Je vais y mettre tout mon cœur, mon amortie préférée, mon coup droit. Je vais donner le meilleur de moi‐même. Je ne veux pas avoir de regrets, vous savez, me dire que j’au­rais dû faire ceci ou cela, que j’au­rais dû gagner mon service à ce moment‐là. Je vais peut‐être y aller dans le même esprit que j’ai joué à Birmingham (sa seule finale remportée, en juin dernier face à Kasatkina, ndlr). La chose la plus impor­tante pour moi, je sais que c’est de gagner le titre mais de savoir que j’ai tout donné pendant le match et de ne pas le regretter. Je continue à me pousser pour faire mieux. La preuve en est que depuis Charleston (finale perdue face à Bencic début avril, ndlr), j’ai travaillé très dur pour être en finale ici. Comme je l’ai dit, je vais laisser mon cœur sur le terrain samedi. »