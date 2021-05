Quasiment imbat­table sur dur depuis plusieurs mois, Naomi Osaka n’a pas du tout le même rende­ment sur surface natu­relle et plus parti­cu­liè­re­ment sur terre battue. Déjà éliminée du WTA 1000 de Madrid par Karolina Muchova (4–6, 6–3, 1–6) dès le deuxième tour, la Japonaise est bien consciente que le chemin sera long pour réel­le­ment riva­liser avec les meilleures sur cette surface.

« Muchova méri­tait la victoire. La façon dont elle se déplace sur le court est impres­sion­nante. J’aimerais apprendre à glisser comme elle sur cette surface. J’espère pouvoir m’en­traîner et apprendre. Il me faudra peut‐être quelques années pour jouer correc­te­ment sur terre battue, même si mon objectif est d’ap­prendre le plus rapi­de­ment possible. Malgré la défaite , Je retire des choses posi­tives de ce match, j’ai appris que sur terre battue, je ne peux pas me permettre de ne pas frapper toutes les balles, car cela vous amène incons­ciem­ment de l’at­taque à la défense. Je pense que je dois être celle qui attaque, et non l’inverse. »