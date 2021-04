Naomi Osaka revient sur terre ! Son dernier tournoi sur terre battue remonte à juin 2019, lors­qu’elle avait perdu au troi­sième tour de Roland Garros. Alors c’est forcé­ment avec un peu d’in­quié­tude mais surtout beau­coup de moti­va­tion que la numéro 2 mondial revient en Europe pour préparer au mieux le tournoi pari­sien qu’elle avait évité l’an dernier, et conti­nuer sa série de deux tour­nois du Grand Chelem. Elle tentera aussi d’ob­tenir son premier titre sur terre.

« Je pense que je fais mieux quand je ne suis pas stressé ou que je ne me dis pas que je dois gagner un tournoi. Mais c’est aussi très diffi­cile de lutter contre ça quand on veut quelque chose. Je veux vrai­ment commencer la saison de terre parce que je n’ai pas gagné de tournoi sur cette surface, même si j’en ai vrai­ment envie. Cela me crée aussi un peu de stress car je veux très bien faire. […] Mais au final je n’ai presque pas joué sur terre depuis deux ans, alors je veux passer un bon moment ici »