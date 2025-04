Touché au dos et contrainte de se retirer en huitième de finale du WTA 1000 de Miami en mars dernier, Paula Badosa n’a pas encore commencé sa saison sur terre battue. Elle fera son retour à la compé­ti­tion ce vendredi, au WTA 1000 de Madrid. En confé­rence de presse d’avant tournoi, la 9e joueuse mondiale est revenue avec beau­coup de fran­chise sur sa rela­tion avec les médias.

« Je vais être honnête. Il y a trois ans, je vous détes­tais tous (rires). J’arrivais ici et je ne voulais pas répondre à quoi que ce soit, mais main­te­nant, je mûris, je vieillis, j’ai de l’ex­pé­rience… ce n’est pas parce que vous faites mal les choses (rires). En fin de compte, vous comprenez, je fais mon travail et vous faites le vôtre, je comprends comment cela fonc­tionne, donc je m’en­tends beau­coup mieux, j’ai de l’empathie pour vous, et vous pour moi. Parfois, je lis des choses que je n’aime pas, des exagé­ra­tions me concer­nant, mais aussi concer­nant Carlitos (Alcaraz). C’est un athlète incroyable, mais toutes les deux ou trois minutes, il est remis en ques­tion. Cela fait partie du travail. Depuis, je viens ici avec une menta­lité diffé­rente, je réponds plus calme­ment et en étant moi‐même. De cette façon, nous nous enten­dons mieux. »