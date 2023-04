Alors qu’elle vient de se quali­fier pour les huitièmes de finale sur WTA 1000 de Madrid après avoir balayé l’Américaine Cori Gauff ce samedi (6−3, 6–0), Paula Badosa, lors d’une inter­view avant la rencontre, a été inter­rogée sur ce que signi­fiait pour elle le sens du mot échec.

« Pour moi, l’échec n’existe pas. En fin de compte, ceux qui soulignent le plus les échecs, c’est surtout la presse, car les athlètes comprennent très bien le sport. Et au tennis, nous compre­nons que l’on perd toutes les semaines, à moins d’être Rafa Nadal. Par exemple, la semaine dernière, j’ai perdu un match, mais j’es­saie d’en tirer les points posi­tifs afin de faire mieux la semaine suivante. La vie est ainsi faite, et pas seule­ment le sport, tomber et se relever sans cesse. Le mot « échec » ne devrait pas exister car il est très négatif. Rafa est ma réfé­rence. C’est un travailleur, un combat­tant et il a une grande menta­lité. Je l’ad­mire de plus en plus. Il a toujours été un exemple que j’ai regardé dans les moments diffi­ciles et si je veux imiter quel­qu’un, c’est lui. »