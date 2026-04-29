Tombeuse de Karolina Pliskova en trois sets (6−1, 6–7, 6–3) quarts de finale à Madrid, l’Autrichienne Anastasia Potapova s’est quali­fiée pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré d’un WTA 1000.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, la 56e joueuse mondiale a adressé un message parti­cu­lier à son compa­gnon, le 33e joueur mondial Tallon Griekspoor, venu la soutenir en tribunes après sa défaite en double.

Anastasia Potapova says she owes credit to her boyfriend, Tallon Griekspoor, who helped her mentally against Pliskova in Madrid



“This is the first time I’m gonna say it, but big respect to my boyfriend who came just on time. He saved me just in time 😂. He kept telling me ‘You… pic.twitter.com/7Ys1u6Gn4r — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 29, 2026

« C’est la première fois que je le dis, mais un grand merci à mon petit ami qui est arrivé juste à temps. Il m’a sauvée in extremis. Il n’arrêtait pas de me dire :’“Tu peux y arriver. On est tous ensemble ici. Continue comme ça.’ Dans le 3e set, c’est surtout grâce à lui que j’ai gagné. Je me suis contentée de jouer et, menta­le­ment, il m’a permis de rester dans le match. »