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Potapova, en couple avec un joueur du top 40 : « C’est la première fois que je le dis, mais un grand merci à mon petit ami qui est arrivé juste à temps pour m’aider à me quali­fier. Il m’a sauvée in extremis »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeuse de Karolina Pliskova en trois sets (6−1, 6–7, 6–3) quarts de finale à Madrid, l’Autrichienne Anastasia Potapova s’est quali­fiée pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré d’un WTA 1000. 

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, la 56e joueuse mondiale a adressé un message parti­cu­lier à son compa­gnon, le 33e joueur mondial Tallon Griekspoor, venu la soutenir en tribunes après sa défaite en double. 

« C’est la première fois que je le dis, mais un grand merci à mon petit ami qui est arrivé juste à temps. Il m’a sauvée in extremis. Il n’arrêtait pas de me dire :’“Tu peux y arriver. On est tous ensemble ici. Continue comme ça.’ Dans le 3e set, c’est surtout grâce à lui que j’ai gagné. Je me suis contentée de jouer et, menta­le­ment, il m’a permis de rester dans le match. »

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 15:33

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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