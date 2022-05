Après sa défaite en huitièmes de finale à Madrid contre Anhelina Kalinina (6–2, 2–6, 6–4), Emma Raducanu a fait quelques confes­sions éton­nantes. Désespérée avant le début du match, elle a pu se battre jusqu’au bout grâce à l’in­ter­ven­tion presque salva­trice du physio.

« Je ne me donnais pas plus de 5% de chances de gagner. Mais une sorte de magie s’est produite après le temps mort médical et j’ai pu me battre pendant le deuxième et le troi­sième set avec peu de douleur dans le dos. Anhelina a très bien joué. Elle mérite. J’ai eu mes chances en menant 4–3 dans le troi­sième set. Mais à la fin, j’ai perdu de peu. En tout cas, ces matchs m’ap­portent l’en­traî­ne­ment dont j’ai besoin pour progresser physi­que­ment. »