Invitée à Madrid où elle a subi face à la 140e mondiale Kaitlin Quevedo une dixième défaite consécutive sur le circuit principal (6−2, 6–4), Venus Williams a ensuite exprimé sa volonté de jouer Roland‐Garros, où elle devra également bénéficier d’une wild card.
La légende américaine de 45 ans a subi quelques critiques sur les réseaux sociaux, notamment de la part d’une fan qui estime qu’elle prend la place de jeunes joueuses : « Imaginez que vous soyez une joueuse prometteuse et que vous perdiez une chance de wild card qui pourrait littéralement changer votre vie et lancer votre carrière, simplement parce qu’une joueuse à la retraite considère le tennis professionnel comme un club de loisirs ou un tournoi amical plutôt que comme un sport de compétition sérieux dont les gens vivent. »
L’ancienne numéro 1 mondial Rennae Stubbs est alors montée au créneau pour défendre la soeur de Serena Williams.
« Je ne suis pas du tout d’accord. Elle a gagné le droit de jouer quand elle le souhaite, partout où on le lui demande et où on lui en donne l’occasion. Les jeunes joueuses peuvent participer à des tournois de moindre envergure et se faire une place sur le circuit SI elles sont assez bonnes. Si vous pensez qu’une seule chance peut faire ou défaire une joueuse, c’est que vous ne comprenez rien au circuit. »
100% disagree. Shes earned the right to play whenever she wants, wherever she is asked & giving that opportunity. Younger players can play smaller events an earn their way on the tour IF they are good enough. If u think 1 chance is making or breaking a player, u dont get the tour— Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) April 22, 2026
Aujourd’hui 479e mondiale, Venus Williams fêtera ses 46 ans le 17 juin prochain.
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 10:44