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Rennae Stubbs monte au créneau pour Venus Williams : « Si vous pensez ceci, c’est que vous ne comprenez rien au circuit »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Wimbledon 2023 - Angleterre - J

Invitée à Madrid où elle a subi face à la 140e mondiale Kaitlin Quevedo une dixième défaite consé­cu­tive sur le circuit prin­cipal (6−2, 6–4), Venus Williams a ensuite exprimé sa volonté de jouer Roland‐Garros, où elle devra égale­ment béné­fi­cier d’une wild card. 

La légende améri­caine de 45 ans a subi quelques critiques sur les réseaux sociaux, notam­ment de la part d’une fan qui estime qu’elle prend la place de jeunes joueuses : « Imaginez que vous soyez une joueuse promet­teuse et que vous perdiez une chance de wild card qui pour­rait litté­ra­le­ment changer votre vie et lancer votre carrière, simple­ment parce qu’une joueuse à la retraite consi­dère le tennis profes­sionnel comme un club de loisirs ou un tournoi amical plutôt que comme un sport de compé­ti­tion sérieux dont les gens vivent. »

L’ancienne numéro 1 mondial Rennae Stubbs est alors montée au créneau pour défendre la soeur de Serena Williams. 

« Je ne suis pas du tout d’ac­cord. Elle a gagné le droit de jouer quand elle le souhaite, partout où on le lui demande et où on lui en donne l’oc­ca­sion. Les jeunes joueuses peuvent parti­ciper à des tour­nois de moindre enver­gure et se faire une place sur le circuit SI elles sont assez bonnes. Si vous pensez qu’une seule chance peut faire ou défaire une joueuse, c’est que vous ne comprenez rien au circuit. »

Aujourd’hui 479e mondiale, Venus Williams fêtera ses 46 ans le 17 juin prochain. 

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 10:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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