Invitée à Madrid où elle a subi face à la 140e mondiale Kaitlin Quevedo une dixième défaite consé­cu­tive sur le circuit prin­cipal (6−2, 6–4), Venus Williams a ensuite exprimé sa volonté de jouer Roland‐Garros, où elle devra égale­ment béné­fi­cier d’une wild card.

La légende améri­caine de 45 ans a subi quelques critiques sur les réseaux sociaux, notam­ment de la part d’une fan qui estime qu’elle prend la place de jeunes joueuses : « Imaginez que vous soyez une joueuse promet­teuse et que vous perdiez une chance de wild card qui pour­rait litté­ra­le­ment changer votre vie et lancer votre carrière, simple­ment parce qu’une joueuse à la retraite consi­dère le tennis profes­sionnel comme un club de loisirs ou un tournoi amical plutôt que comme un sport de compé­ti­tion sérieux dont les gens vivent. »

L’ancienne numéro 1 mondial Rennae Stubbs est alors montée au créneau pour défendre la soeur de Serena Williams.

« Je ne suis pas du tout d’ac­cord. Elle a gagné le droit de jouer quand elle le souhaite, partout où on le lui demande et où on lui en donne l’oc­ca­sion. Les jeunes joueuses peuvent parti­ciper à des tour­nois de moindre enver­gure et se faire une place sur le circuit SI elles sont assez bonnes. Si vous pensez qu’une seule chance peut faire ou défaire une joueuse, c’est que vous ne comprenez rien au circuit. »

100% disa­gree. Shes earned the right to play whenever she wants, wherever she is asked & giving that oppor­tu­nity. Younger players can play smaller events an earn their way on the tour IF they are good enough. If u think 1 chance is making or brea­king a player, u dont get the tour — Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) April 22, 2026

Aujourd’hui 479e mondiale, Venus Williams fêtera ses 46 ans le 17 juin prochain.