Alors qu’elle effec­tuait ce mardi son grand retour à la compé­ti­tion sur le WTA 1000 Madrid, sept mois après son dernier match offi­ciel disputé à Pékin, Loïs Boisson, long­temps blessée au niveau de l’avant‐bas, n’a pas fait de miracle pour son entrée en lice.

Opposée à l’Américaine et 43e mondiale, Peyton Stearns, plutôt à l’aise sur terre battue, la Française est logi­que­ment apparue en grand manque de rythme et de repère, et même tota­le­ment dépassée sur certaines séquences.

Another day at the office 💼@peyton_stearns kick starts her campaign in Madrid in domi­nant fashion defea­ting Boisson in straight sets 6–1, 6–3 !#MMOpen pic.twitter.com/P4hmlZUkRh — wta (@WTA) April 21, 2026

Battue 6–1, 6–3 en à peine une heure de jeu, la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros a du boulot avant de défendre ses nombreux points (780) sur le Grand Chelem pari­sien dans un peu plus d’un mois.