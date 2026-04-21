Alors qu’elle effectuait ce mardi son grand retour à la compétition sur le WTA 1000 Madrid, sept mois après son dernier match officiel disputé à Pékin, Loïs Boisson, longtemps blessée au niveau de l’avant‐bas, n’a pas fait de miracle pour son entrée en lice.
Opposée à l’Américaine et 43e mondiale, Peyton Stearns, plutôt à l’aise sur terre battue, la Française est logiquement apparue en grand manque de rythme et de repère, et même totalement dépassée sur certaines séquences.
Another day at the office 💼@peyton_stearns kick starts her campaign in Madrid in dominant fashion defeating Boisson in straight sets 6–1, 6–3 !#MMOpen pic.twitter.com/P4hmlZUkRh— wta (@WTA) April 21, 2026
Battue 6–1, 6–3 en à peine une heure de jeu, la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros a du boulot avant de défendre ses nombreux points (780) sur le Grand Chelem parisien dans un peu plus d’un mois.
Publié le mardi 21 avril 2026 à 20:43