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Retour très compliqué pour Loïs Boisson

Par
Thomas S
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Alors qu’elle effec­tuait ce mardi son grand retour à la compé­ti­tion sur le WTA 1000 Madrid, sept mois après son dernier match offi­ciel disputé à Pékin, Loïs Boisson, long­temps blessée au niveau de l’avant‐bas, n’a pas fait de miracle pour son entrée en lice.

Opposée à l’Américaine et 43e mondiale, Peyton Stearns, plutôt à l’aise sur terre battue, la Française est logi­que­ment apparue en grand manque de rythme et de repère, et même tota­le­ment dépassée sur certaines séquences.

Battue 6–1, 6–3 en à peine une heure de jeu, la demi‐finaliste en titre à Roland‐Garros a du boulot avant de défendre ses nombreux points (780) sur le Grand Chelem pari­sien dans un peu plus d’un mois. 

Publié le mardi 21 avril 2026 à 20:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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