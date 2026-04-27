Si Roland‐Garros fait encore de la résis­tance en conser­vant, pour l’instant, ses juges de ligne, il est désor­mais impos­sible, ailleurs, de voir un arbitre de chaise descendre pour inspecter une marque.

Le système élec­tro­nique d’arbitrage s’est imposé partout, notam­ment à Madrid, et impose une confiance totale, sans possi­bi­lité de contestation.

Elena Rybakina en a fait l’amère expé­rience lors de sa victoire face à Qinwen Zheng au troi­sième tour du WTA 1000 espa­gnol (4−6, 6–4, 6–3). Sur un service ce de son adver­saire annoncé bon, la numéro 2 mondiale était pour­tant convaincue que la balle n’avait pas effleuré la ligne.

« Vous vous moquez de moi ? Ce n’est pas une blague. Le système se trompe. Ce n’est pas une blague. La balle ne touche pas la ligne. C’est complè­te­ment faux », a‑t‐elle protesté auprès de l’arbitre, contrainte, elle, de s’en remettre à la déci­sion technologique.

La fameuse confiance des joueurs et des joueuses sur terre battue avec le système élec­tro­nique d’ar­bi­trage.



🗣 Rybakina : Elle est ça dehors. Ce n’est pas une blague. Le système est défaillant. Ce n’est pas la marque qui est montrée à l’écran.pic.twitter.com/WZijiS6qC6 — Tennis Legend (@TennisLegende) April 26, 2026

L’arbitre a deux missions claires : annoncer le score et gérer l’am­biance autour du match.