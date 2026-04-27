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Rybakina choquée et furieuse : « Vous vous moquez de moi ? Ce n’est pas une blague ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Si Roland‐Garros fait encore de la résis­tance en conser­vant, pour l’instant, ses juges de ligne, il est désor­mais impos­sible, ailleurs, de voir un arbitre de chaise descendre pour inspecter une marque.

Le système élec­tro­nique d’arbitrage s’est imposé partout, notam­ment à Madrid, et impose une confiance totale, sans possi­bi­lité de contestation.

Elena Rybakina en a fait l’amère expé­rience lors de sa victoire face à Qinwen Zheng au troi­sième tour du WTA 1000 espa­gnol (4−6, 6–4, 6–3). Sur un service ce de son adver­saire annoncé bon, la numéro 2 mondiale était pour­tant convaincue que la balle n’avait pas effleuré la ligne.

« Vous vous moquez de moi ? Ce n’est pas une blague. Le système se trompe. Ce n’est pas une blague. La balle ne touche pas la ligne. C’est complè­te­ment faux », a‑t‐elle protesté auprès de l’arbitre, contrainte, elle, de s’en remettre à la déci­sion technologique.

L’arbitre a deux missions claires : annoncer le score et gérer l’am­biance autour du match. 

Publié le lundi 27 avril 2026 à 08:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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