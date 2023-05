Par le passé, le grand problème, notam­ment dans les temps forts d’un match était la capa­cité pour la joueuse biélo­russe de main­tenir son service à un niveau décent et notam­ment sur sa deuxième balle de service. Elle pouvait donc « tomber » dans ce secteur du jeu presque à n’im­porte quel moment en accu­mu­lant les double fautes. Aujourd’hui ce temps est révolu depuis qu’elle a travaillé son geste et son lancé de balles comme elle l’a expliqué en confé­rence de presse après s’être qualifié pour la finale du tournoi.

« Je lançais la balle dans tous les sens, n’im­porte comment. Je lançais la balle trop vers l’avant, donc je tombais dans la balle et il n’y avait aucun moyen, du point de vue biomé­ca­nique, de mettre la balle à l’in­té­rieur de ce carré. J’ai donc modifié mon lancer pour qu’il soit un peu plus proche de moi. J’ai égale­ment modifié mes bras. C’est diffi­cile d’ex­pli­quer en quelques mots ce que j’ai corrigé exac­te­ment. J’ai corrigé telle­ment de choses. Je suis contente d’avoir pu m’ou­vrir à ce genre de choses car précé­dem­ment. Je me disais, pour­quoi travailler ma biomé­ca­nique. Je me souviens que mon service flan­chait sur le point impor­tant, main­te­nant c’est plus le cas »