Aryna Sabalenka s’est procuré six balles de match avant de finalement s’incliner face à l’Américaine Hailey Baptiste (32e mondiale) en quarts de finale du WTA 1000 de Madrid.
En conférence de presse, un journaliste lui a demandé si sa série de 15 victoires consécutives lui avait mis une pression particulière.
« Non, pas vraiment. Je jouais simplement au tennis, j’essayais de trouver des solutions pour gagner le match, mais aujourd’hui, ça n’a pas fonctionné. Comme je l’ai dit, je n’ai à aucun moment pensé à cette série », a répondu la numéro 1 mondiale, qui ne concède que sa deuxième défaite de la saison, après la finale de l’Open d’Australie perdue face à Elena Rybakina.
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 16:25