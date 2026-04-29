Aryna Sabalenka s’est procuré six balles de match avant de fina­le­ment s’incliner face à l’Américaine Hailey Baptiste (32e mondiale) en quarts de finale du WTA 1000 de Madrid.

En confé­rence de presse, un jour­na­liste lui a demandé si sa série de 15 victoires consé­cu­tives lui avait mis une pres­sion particulière.

« Non, pas vrai­ment. Je jouais simple­ment au tennis, j’essayais de trouver des solu­tions pour gagner le match, mais aujourd’hui, ça n’a pas fonc­tionné. Comme je l’ai dit, je n’ai à aucun moment pensé à cette série », a répondu la numéro 1 mondiale, qui ne concède que sa deuxième défaite de la saison, après la finale de l’Open d’Australie perdue face à Elena Rybakina.