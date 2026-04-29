Accueil WTA WTA - Madrid

Sabalenka à un jour­na­liste après avoir loupé six balles de match : « Je n’y ai pensé à aucun moment »

Par
Baptiste Mulatier
-
78

Aryna Sabalenka s’est procuré six balles de match avant de fina­le­ment s’incliner face à l’Américaine Hailey Baptiste (32e mondiale) en quarts de finale du WTA 1000 de Madrid.

En confé­rence de presse, un jour­na­liste lui a demandé si sa série de 15 victoires consé­cu­tives lui avait mis une pres­sion particulière.

« Non, pas vrai­ment. Je jouais simple­ment au tennis, j’essayais de trouver des solu­tions pour gagner le match, mais aujourd’hui, ça n’a pas fonc­tionné. Comme je l’ai dit, je n’ai à aucun moment pensé à cette série », a répondu la numéro 1 mondiale, qui ne concède que sa deuxième défaite de la saison, après la finale de l’Open d’Australie perdue face à Elena Rybakina.

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 16:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥