Victorieuse pour la 3ème fois à Madrid, Aryna était rayonnante.

Ce titre la met aussi dans de bonnes dispo­si­tions pour Rome et en toile de fond pour Roland‐Garros, un tournoi du Grand Chelem qu’elle n’a pas encore accroché à son palmarès.

Heureuse de dominer le tennis mondial actuel­le­ment, elle sait que malgré tout elle devra se battre pour garder ce statut.



« Je suis capable de me motiver. Je n’ai pas besoin d’un adver­saire très fort pour me mettre la pres­sion. Je n’ai pas de matchs faciles, alors je m’ef­force de progresser. Parfois, je me donne à fond pendant les matchs. Iga n’est peut‐être pas très perfor­mante en ce moment, ce qui est normal, mais je sais qu’elle reviendra à son meilleur niveau. Je travaille pour l’avenir et j’es­saie d’amé­liorer mon jeu autant que possible. Bien sûr, gérer ma condi­tion physique est le plus diffi­cile »