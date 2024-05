Opposées ce samedi en finale du WTA 1000 de Madrid, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek vont s’af­fronter pour la dixième fois, avec un avan­tage pour la Polonaise (6 victoires à 3).

En confé­rence de presse après sa victoire renver­sante en demies contre Elena Rybakina, la Biélorusse a expliqué comment elle abor­dait ces retrou­vailles avec la numéro 1 mondiale, qu’elle avait battu au même stade de la compé­ti­tion dans la capi­tale espa­gnole en 2023 (6−3, 3–6, 6–3).

« Ce sera une grande finale. Avec Iga (Swiatek), nous avons connu de grands matches dans le passé, des batailles très diffi­ciles. Je suis très excitée à l’idée de parti­ciper à cette finale et je vais faire de mon mieux pour remporter cette victoire. Nous nous amélio­rons toutes les deux, nous faisons des ajus­te­ments tout au long de l’année, donc je vais regarder ses matchs pour voir si je dois modi­fier quelque chose. Mais encore une fois, la stra­tégie prin­ci­pale sera de me concen­trer sur moi‐même, de rester agres­sive et d’avoir confiance en mes coups », a déclaré la tenante du titre et numéro 2 mondiale, Aryna Sabalenka.