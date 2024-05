De passage ce samedi soir en confé­rence de presse après sa défaite face à Iga Swiatek en finale du WTA 1000 de Madrid au terme d’un match sublime d’in­ten­sité et de suspense, Aryna Sabalenka, dont c’est l’an­ni­ver­saire ce dimanche, a reconnu que le timing de ce revers tombait un peu mal.

« Je pense que c’est plus compliqué d’ac­cepter une défaite après avoir eu des balles de match que l’in­verse, surtout quand vous vous rappelez vos pensées sur ces balles et la façon dont vous avez joué. C’était très serré, et je pense donc que c’est plus diffi­cile. Je vais souf­frir un jour, demain (dimanche) je vais à Rome, donc j’ou­blierai vite. Demain, c’est aussi mon anni­ver­saire, j’es­père être de bonne humeur car c’est une défaite diffi­cile à accepter, mais en même temps, ce n’est pas comme si j’avais perdu faci­le­ment ou que je n’avais pas donné le meilleur de moi‐même. Aujourd’hui, j’ai tout donné, je ne peux qu’être fière de moi et j’es­père que l’année prochaine cela bascu­lera de mon côté. »