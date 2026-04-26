Lors de sa victoire face à la Roumaine Jaqueline Cristian au troisième tour du WTA 1000 de Madrid (6−1, 6–4), Aryna Sabalenka a signé un somptueux passing de revers à une main, un geste sur lequel elle est revenue en conférence de presse.
« Je m’attendais à cette question. Tu l’as vu ? C’était dingue. En fait, on les travaille à l’entraînement, y compris avec la main gauche, donc j’en ai déjà réussi quelques‐uns. Mais le faire en match et en coup gagnant… c’est probablement le plus beau coup de ma vie. J’attends que Roger me donne quelques conseils », a plaisanté la numéro 1 mondiale.
Une référence peut‐être teintée d’humour, alors que Rafael Nadal avait récemment apporté son aide à Iga Swiatek en début de mois.
ARYNA SABALENKA HITS A RUNNING ONE HANDED BACKHAND PASSING SHOT IN MADRID.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 25, 2026
🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/PSMmCQxvbT
Un geste spectaculaire dont la Biélorusse se souviendra longtemps.
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 11:42