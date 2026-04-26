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Sabalenka : « C’est proba­ble­ment le plus beau coup de ma vie »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de sa victoire face à la Roumaine Jaqueline Cristian au troi­sième tour du WTA 1000 de Madrid (6−1, 6–4), Aryna Sabalenka a signé un somp­tueux passing de revers à une main, un geste sur lequel elle est revenue en confé­rence de presse.

« Je m’attendais à cette ques­tion. Tu l’as vu ? C’était dingue. En fait, on les travaille à l’entraînement, y compris avec la main gauche, donc j’en ai déjà réussi quelques‐uns. Mais le faire en match et en coup gagnant… c’est proba­ble­ment le plus beau coup de ma vie. J’attends que Roger me donne quelques conseils », a plai­santé la numéro 1 mondiale.

Une réfé­rence peut‐être teintée d’humour, alors que Rafael Nadal avait récem­ment apporté son aide à Iga Swiatek en début de mois.

Un geste spec­ta­cu­laire dont la Biélorusse se souviendra longtemps.

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 11:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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