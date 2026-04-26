Lors de sa victoire face à la Roumaine Jaqueline Cristian au troi­sième tour du WTA 1000 de Madrid (6−1, 6–4), Aryna Sabalenka a signé un somp­tueux passing de revers à une main, un geste sur lequel elle est revenue en confé­rence de presse.

« Je m’attendais à cette ques­tion. Tu l’as vu ? C’était dingue. En fait, on les travaille à l’entraînement, y compris avec la main gauche, donc j’en ai déjà réussi quelques‐uns. Mais le faire en match et en coup gagnant… c’est proba­ble­ment le plus beau coup de ma vie. J’attends que Roger me donne quelques conseils », a plai­santé la numéro 1 mondiale.

Une réfé­rence peut‐être teintée d’humour, alors que Rafael Nadal avait récem­ment apporté son aide à Iga Swiatek en début de mois.

ARYNA SABALENKA HITS A RUNNING ONE HANDED BACKHAND PASSING SHOT IN MADRID.



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Un geste spec­ta­cu­laire dont la Biélorusse se souviendra longtemps.