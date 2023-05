C’était le 8ème duel entre les deux ténors du circuit féminin (NDLR : Iga menait 5 à 2) et il a tenu toutes ses promesses.

Une finale de très haut niveau avec Sabalenka de plus en plus à l’aise sur l’ocre et une Swiatek toujours aussi rapide et tonique.

Après la perte de la première manche (6−3), la numéro 1 mondiale réagis­sait très rapi­de­ment et Aryna avait alors du mal à trouver son souffle (3−6).

On allait pouvoir assister à une manche déci­sive et indécise.

Et elle le fut jusqu’au bout.

Alors qu’elle servait pour le match la Biélorusse un peu tendue parve­nait à clore les débats lors de sa 3ème balle de match (6−3, 3–6, 6–3).