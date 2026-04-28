Alors qu’un virus sème la pagaille sur le tournoi de Madrid où plusieurs forfaits ont été déplorés suite à des intoxications alimentaires, Aryna Sabalenka a fait un peu d’humour lors de son passage en conférence de presse suite à sa qualifications pour les quarts de finale.
La numéro 1 mondiale a en effet été informées qu’il fallait éviter les tacos, notamment ceux à la crevette, qui seraient à l’origine de cette épidémie.
« Pour l’instant, tout va bien. J’ai entendu dire que je devais éviter les tacos (rires). Je mange la même chose depuis le début du tournoi, je ne passe pas trop de temps sur le site, je prends de la vitamine C… et j’espère continuer comme ça. Je mange du blanc de poulet avec du riz et de la salade. C’est très simple. »
Publié le mardi 28 avril 2026 à 14:14