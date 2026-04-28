Accueil Insolite

Sabalenka : « J’ai entendu dire que je devais éviter les tacos »

Par
Thomas S
-
130

Alors qu’un virus sème la pagaille sur le tournoi de Madrid où plusieurs forfaits ont été déplorés suite à des intoxi­ca­tions alimen­taires, Aryna Sabalenka a fait un peu d’hu­mour lors de son passage en confé­rence de presse suite à sa quali­fi­ca­tions pour les quarts de finale.

La numéro 1 mondiale a en effet été infor­mées qu’il fallait éviter les tacos, notam­ment ceux à la crevette, qui seraient à l’ori­gine de cette épidémie. 

« Pour l’ins­tant, tout va bien. J’ai entendu dire que je devais éviter les tacos (rires). Je mange la même chose depuis le début du tournoi, je ne passe pas trop de temps sur le site, je prends de la vita­mine C… et j’es­père conti­nuer comme ça. Je mange du blanc de poulet avec du riz et de la salade. C’est très simple. »

Publié le mardi 28 avril 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥