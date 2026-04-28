Alors qu’un virus sème la pagaille sur le tournoi de Madrid où plusieurs forfaits ont été déplorés suite à des intoxi­ca­tions alimen­taires, Aryna Sabalenka a fait un peu d’hu­mour lors de son passage en confé­rence de presse suite à sa quali­fi­ca­tions pour les quarts de finale.

La numéro 1 mondiale a en effet été infor­mées qu’il fallait éviter les tacos, notam­ment ceux à la crevette, qui seraient à l’ori­gine de cette épidémie.

« Pour l’ins­tant, tout va bien. J’ai entendu dire que je devais éviter les tacos (rires). Je mange la même chose depuis le début du tournoi, je ne passe pas trop de temps sur le site, je prends de la vita­mine C… et j’es­père conti­nuer comme ça. Je mange du blanc de poulet avec du riz et de la salade. C’est très simple. »