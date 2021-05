Qualifiée pour les demi‐finales à Madrid après l’abandon d’Elise Mertens (6–1, 4–0), Aryna Sabalenka est très impres­sion­nante depuis ses débuts dans la capi­tale espa­gnole et plus globa­le­ment depuis plusieurs mois et la reprise du circuit après la pandémie de coro­na­virus. Seulement battue par la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty à Stuttgart (finale) et Miami (quart), la Biélorusse est certai­ne­ment juste derrière l’Australienne dans la hiérar­chie mondiale depuis le début de saison avec un superbe bilan de 22 victoires pour 6 défaites pour un titre. Mais rien n’est dû au hasard…

« J’ai travaillé très dur pour atteindre ce niveau et je suis très heureuse que le travail que nous avons fait avant de plonger dans la terre battue porte ses fruits. Je fais tout ce que je peux pour rester perfor­mante et pour conti­nuer à m’amé­liorer, ce qui, je l’es­père, sera la prochaine étape. »