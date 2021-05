Titrée à Madrid en battant Barty lors d’une belle bagarre (6–0, 3–6, 6–4), la Biélorusse confirme qu’il faudra compter sur elle, même sur terre‐battue.

Pour parvenir à cette perfor­mance, Aryna a insisté en confé­rence de presse sur le fait de ne pas trop penser à la surface, d’être posi­tive, et de respecter quelques ajus­te­ments produits à l’en­trai­ne­ment : « Avant je pensais trop à la terre battue, je me disais que ce n’était pas la surface pour moi, que c’était vrai­ment dur de jouer sur cette surface notam­ment à cause des longs rallyes. En fait, j’y pensais vrai­ment trop et cela me bloquait. Cette année, je suis plutôt détendu et je joue simple­ment mon jeu. J’ai beau­coup travaillé sur le mouve­ment donc j’ai plus de certi­tudes et je peux rester agres­sive, ce qui est ma filière. Il est évident que quelque chose a changé dans mon esprit pour la terre battue cette saison. Je crois que je peux dire que je n’ai plus vrai­ment peur de cette surface »