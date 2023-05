Si elle s’est inclinée en deux sets (6−3, 6–4) contre Iga Swiatek à Stuttgart le 23 avril dernier, Aryna Sabalenka aborde avec confiance sa nouvelle finale contre la numéro 1 mondiale à Madrid ce samedi.

« Avant, c’était vrai­ment diffi­cile de jouer contre elle parce que je n’avais pas beau­coup d’armes. J’avais ma volonté et c’était tout. Ensuite, j’ai résolu mes problèmes au service et j’ai compris que je pouvais bien jouer contre elle, que je pouvais la battre. Ça me donne une autre menta­lité. Je suis concen­trée, prête et j’ap­précie ces duels », a déclaré la Biélorusse dans des propos rapportés par L’Equipe.

A noter que Swiatek mène 7–2 aux confron­ta­tions contre Sabalenka.