Alors que Feliciano Lopez et Garbine Muguruza, les direc­teurs des tour­nois mascu­lins et fémi­nins du Masters/WTA 1000 de Madrid, ont décidé d’in­nover pour cette édition 2026 en mettant en place des courts d’en­traî­ne­ment sur le mythique stade du Real Madrid, le Santiago Bernabeu, l’en­goue­ment n’est pas total de la part des acteurs.

Si certains trouvent l’idée géniale, d’autres, comme la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, ne sont pas vrai­ment de cet avis. Et ses argu­ments sont assez implacables.

« J’étais un peu perplexe. J’aurais aimé qu’ils le fassent avant le tournoi, mais j’ai main­te­nant l’im­pres­sion que la surface sera un peu diffé­rente de celle de la Caja Mágica. De plus, c’est un stade immense, donc tout est couvert. Je voudrais me concen­trer sur le tennis et non sur ces détails. Par ailleurs, j’au­rais aimé qu’ils le fassent avant ou même après le tournoi, s’ils comptent conti­nuer à y orga­niser des compé­ti­tions spor­tives. C’est une expé­rience unique », a déclaré la Biélorusse en confé­rence de presse après sa victoire au premier tour.