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Sabalenka sans langue de bois sur une inno­va­tion du tournoi : « J’aurais aimé qu’ils le fassent avant »

Par
Thomas S
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Alors que Feliciano Lopez et Garbine Muguruza, les direc­teurs des tour­nois mascu­lins et fémi­nins du Masters/WTA 1000 de Madrid, ont décidé d’in­nover pour cette édition 2026 en mettant en place des courts d’en­traî­ne­ment sur le mythique stade du Real Madrid, le Santiago Bernabeu, l’en­goue­ment n’est pas total de la part des acteurs.

Si certains trouvent l’idée géniale, d’autres, comme la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, ne sont pas vrai­ment de cet avis. Et ses argu­ments sont assez implacables. 

« J’étais un peu perplexe. J’aurais aimé qu’ils le fassent avant le tournoi, mais j’ai main­te­nant l’im­pres­sion que la surface sera un peu diffé­rente de celle de la Caja Mágica. De plus, c’est un stade immense, donc tout est couvert. Je voudrais me concen­trer sur le tennis et non sur ces détails. Par ailleurs, j’au­rais aimé qu’ils le fassent avant ou même après le tournoi, s’ils comptent conti­nuer à y orga­niser des compé­ti­tions spor­tives. C’est une expé­rience unique », a déclaré la Biélorusse en confé­rence de presse après sa victoire au premier tour. 

Publié le vendredi 24 avril 2026 à 12:52

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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