Alors que Feliciano Lopez et Garbine Muguruza, les directeurs des tournois masculins et féminins du Masters/WTA 1000 de Madrid, ont décidé d’innover pour cette édition 2026 en mettant en place des courts d’entraînement sur le mythique stade du Real Madrid, le Santiago Bernabeu, l’engouement n’est pas total de la part des acteurs.
Si certains trouvent l’idée géniale, d’autres, comme la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, ne sont pas vraiment de cet avis. Et ses arguments sont assez implacables.
« J’étais un peu perplexe. J’aurais aimé qu’ils le fassent avant le tournoi, mais j’ai maintenant l’impression que la surface sera un peu différente de celle de la Caja Mágica. De plus, c’est un stade immense, donc tout est couvert. Je voudrais me concentrer sur le tennis et non sur ces détails. Par ailleurs, j’aurais aimé qu’ils le fassent avant ou même après le tournoi, s’ils comptent continuer à y organiser des compétitions sportives. C’est une expérience unique », a déclaré la Biélorusse en conférence de presse après sa victoire au premier tour.
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 12:52