Très souvent plombée par sa bles­sure chro­nique au dos depuis plusieurs années, Paula Badosa (103e) est loin de son niveau de 2022, lorsqu’elle occu­pait le deuxième rang mondial. Mais elle continue de se battre avec passion et déter­mi­na­tion, tout en pouvant compter sur le soutien de sa meilleure amie sur le circuit, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka.

« On vient juste de discuter, dans les vestiaires, et elle sait que je suis là pour elle quand elle en a besoin. On va dîner ensemble à Madrid et on en parlera beau­coup plus. J’essaie toujours de l’aider autant que possible, je lui donne des conseils, mais j’aime aussi lui laisser du temps. Elle sait que chaque fois qu’elle me deman­dera quelque chose, je serai là, et j’espère qu’elle reviendra au sommet car je pense que c’est là qu’elle devrait être, là où est sa place. Je lui souhaite toujours le meilleur », a déclaré la Biélorusse dans des propos relayés par The Tennis Gazette.