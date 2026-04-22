Très souvent plombée par sa blessure chronique au dos depuis plusieurs années, Paula Badosa (103e) est loin de son niveau de 2022, lorsqu’elle occupait le deuxième rang mondial. Mais elle continue de se battre avec passion et détermination, tout en pouvant compter sur le soutien de sa meilleure amie sur le circuit, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka.
« On vient juste de discuter, dans les vestiaires, et elle sait que je suis là pour elle quand elle en a besoin. On va dîner ensemble à Madrid et on en parlera beaucoup plus. J’essaie toujours de l’aider autant que possible, je lui donne des conseils, mais j’aime aussi lui laisser du temps. Elle sait que chaque fois qu’elle me demandera quelque chose, je serai là, et j’espère qu’elle reviendra au sommet car je pense que c’est là qu’elle devrait être, là où est sa place. Je lui souhaite toujours le meilleur », a déclaré la Biélorusse dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
Publié le mercredi 22 avril 2026 à 16:55