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Sabalenka sur sa meilleure amie du circuit : « Elle sait que chaque fois qu’elle me deman­dera quelque chose, je serai là, et j’espère qu’elle reviendra au sommet »

Par
Baptiste Mulatier
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350
Australian Open - Melbourne - 19�12025

Très souvent plombée par sa bles­sure chro­nique au dos depuis plusieurs années, Paula Badosa (103e) est loin de son niveau de 2022, lorsqu’elle occu­pait le deuxième rang mondial. Mais elle continue de se battre avec passion et déter­mi­na­tion, tout en pouvant compter sur le soutien de sa meilleure amie sur le circuit, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. 

« On vient juste de discuter, dans les vestiaires, et elle sait que je suis là pour elle quand elle en a besoin. On va dîner ensemble à Madrid et on en parlera beau­coup plus. J’essaie toujours de l’aider autant que possible, je lui donne des conseils, mais j’aime aussi lui laisser du temps. Elle sait que chaque fois qu’elle me deman­dera quelque chose, je serai là, et j’espère qu’elle reviendra au sommet car je pense que c’est là qu’elle devrait être, là où est sa place. Je lui souhaite toujours le meilleur », a déclaré la Biélorusse dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

Publié le mercredi 22 avril 2026 à 16:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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