Celle qui tient le circuit féminin, c’est elle. Logique donc qu’elle ressente une pres­sion impor­tante puisque chacune de ses sorties est une vraie actua­lité. Aryna n’a donc paas envie de se griller et on la comprend aisé­ment. Elle a un peu le « syndrome » d’un certain Novak même si le Serbe est en fin de carrière, ce qui n’est pas le cas de la Biélorusse.

« Ce fut dommage pour moi de sauter Stuttgart. J’essaierai de revenir l’année prochaine, sans aucun doute, mais le plan idéal est peut‐être de dégager un peu plus de temps dans mon calen­drier pour rester en bonne santé, pour être prête à montrer ma meilleure version à chaque tournoi. Cette année, mon corps m’a moins bien répondu à certains moments et j’ai eu besoin de me reposer pour récu­pérer, c’est pour­quoi mon calen­drier a été moins rempli, afin de faire ce qu’il faut pour mon physique. J’espère pouvoir affi­cher mon meilleur niveau chaque fois que je concours »