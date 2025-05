Mère d’une fille en bas âge qu’elle élève aux côtés de Gaël Monfils, créa­trice d’une fonda­tion venant en aide aux jeunes talents à atteindre les sommets du tennis, et elle‐même joueuse profes­sion­nelle (à la 17e place mondiale), Elina Svitolina est une athlète engagée.

Si ses jour­nées sont bien remplies, elle a confié en inter­view d’après match puiser son énergie dans son peuple Ukrainien, dévasté par la guerre, et à qui elle dédie ses victoires.

Elina Svitolina after reaching 1st Madrid SF :



“When I go back to Ukraine, I get so much energy from all the people that are over there right now having a tough time. Just trying to keep it up & bring some wins for Ukraine.” 💙💛



