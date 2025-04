Vainqueur de Rybakina qui ne gagne plus un match, Elina Svitolina est dans une très bonne dyna­mique après son titre à Rouen. Au prochain tour, elle affron­tera la Grecque Sakkari et elle a les moyens de conti­nuer son aven­ture madri­lène. En fait comme elle l’a expliqué il y a une vraie émula­tion avec son mari Gaël Monfils.

Svitolina after beating Rybakina in Madrid



“You’ve achieved so much. Where do you find the moti­va­tion?”



Elina : “I feel like we are moti­va­ting each other me and Gael. He won Auckland. I won last week in Rouen. We’re trying to keep up with each other” ❤️



