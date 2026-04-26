Pour la deuxième fois de sa carrière seulement, Iga Swiatek a été contrainte d’abandonner face à l’Américaine Ann Li (34e mondiale) au troisième tour du WTA 1000 de Madrid, alors alors qu’elle était menée 3–0 dans l’ultime set.
📊 Pour la deuxième fois de sa carrière, Iga Swiatek 🇵🇱 a été contrainte à l’abandon sur le circuit principal :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 25, 2026
🚑 Rom 2023 vs Rybakina (6÷2 6⁄7 2/2 ab.)
🚑 Madrid 2026 vs Li (6÷7 6⁄2 0⁄3 ab.) pic.twitter.com/cstNhdmwq8
La quadruple lauréate de Roland‐Garros a donné une explication en conférence de presse.
« Les deux derniers jours ont été assez pénibles. Je crois que j’ai attrapé un virus, donc je sais que vous voulez des réponses, mais vous feriez mieux de faire attention. Mon rythme cardiaque était très élevé. Il se passe quelque chose parmi les joueuses, le virus est quelque part sur place, donc je suis sûre que ça ira mieux dans quelques jours, mais je n’avais aucune énergie. Je me sentais vraiment mal physiquement et la vendredi, c’était encore pire, alors je pensais que ça irait peut‐être mieux aujourd’hui (samedi), et c’était peut‐être le cas, mais pas assez pour disputer un match de tennis. »
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 10:09