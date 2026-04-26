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Swiatek, après le deuxième abandon de sa carrière : « Je sais que vous voulez des réponses, mais vous feriez mieux de faire attention »

Par
Baptiste Mulatier
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Pour la deuxième fois de sa carrière seule­ment, Iga Swiatek a été contrainte d’aban­donner face à l’Américaine Ann Li (34e mondiale) au troi­sième tour du WTA 1000 de Madrid, alors alors qu’elle était menée 3–0 dans l’ultime set. 

La quadruple lauréate de Roland‐Garros a donné une expli­ca­tion en confé­rence de presse. 

« Les deux derniers jours ont été assez pénibles. Je crois que j’ai attrapé un virus, donc je sais que vous voulez des réponses, mais vous feriez mieux de faire atten­tion. Mon rythme cardiaque était très élevé. Il se passe quelque chose parmi les joueuses, le virus est quelque part sur place, donc je suis sûre que ça ira mieux dans quelques jours, mais je n’avais aucune énergie. Je me sentais vrai­ment mal physi­que­ment et la vendredi, c’était encore pire, alors je pensais que ça irait peut‐être mieux aujourd’hui (samedi), et c’était peut‐être le cas, mais pas assez pour disputer un match de tennis. »

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 10:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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