Pour la deuxième fois de sa carrière seule­ment, Iga Swiatek a été contrainte d’aban­donner face à l’Américaine Ann Li (34e mondiale) au troi­sième tour du WTA 1000 de Madrid, alors alors qu’elle était menée 3–0 dans l’ultime set.

📊 Pour la deuxième fois de sa carrière, Iga Swiatek 🇵🇱 a été contrainte à l’abandon sur le circuit prin­cipal :

🚑 Rom 2023 vs Rybakina (6÷2 6⁄ 7 2/2 ab.)

🚑 Madrid 2026 vs Li (6÷7 6⁄ 2 0⁄ 3 ab.) pic.twitter.com/cstNhdmwq8 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 25, 2026

La quadruple lauréate de Roland‐Garros a donné une expli­ca­tion en confé­rence de presse.

« Les deux derniers jours ont été assez pénibles. Je crois que j’ai attrapé un virus, donc je sais que vous voulez des réponses, mais vous feriez mieux de faire atten­tion. Mon rythme cardiaque était très élevé. Il se passe quelque chose parmi les joueuses, le virus est quelque part sur place, donc je suis sûre que ça ira mieux dans quelques jours, mais je n’avais aucune énergie. Je me sentais vrai­ment mal physi­que­ment et la vendredi, c’était encore pire, alors je pensais que ça irait peut‐être mieux aujourd’hui (samedi), et c’était peut‐être le cas, mais pas assez pour disputer un match de tennis. »