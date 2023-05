Iga Swiatek et les bagels, une grande histoire d’amour.

Après sa victoire 6–0, 6–3 contre Petra Martic en quarts de finale du WTA 1000 de Madrid, la numéro 1 mondiale a parlé de l’im­por­tance et parfois de la diffi­culté de rester concen­trée après avoir collé une bulle à son adversaire.

« Cela dépend. Cela dépend parfois même d’un jour à l’autre, vous savez. Mais j’ai appris à gérer cela, quelles que soient les pensées qui me viennent à l’es­prit. J’essaie de me remettre à zéro et de recom­mencer au début du deuxième set, tout en étant consciente que mon adver­saire veut proba­ble­ment réagir. Et elle peut changer quelque chose ou mieux jouer. Cela m’aide à rester disci­plinée et concen­trée. Au tennis, nous n’avons pas le contrôle total de ce qui se passe. Parfois, l’ad­ver­saire peut réagir en étant stressé, ou parfois il peut même se relâ­cher et penser qu’il n’a rien à perdre. Je dirais donc que chaque situa­tion est diffé­rente. Mais j’ai déjà eu de nombreuses situa­tions où j’ai gagné des sets 6–1 ou 6–2, donc c’est assez simi­laire », a expliqué Swiatek, opposé à Veronika Kudermetova en demies.