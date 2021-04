Iga Swiatek découvre encore des tour­nois, c’est le cas à Madrid où elle a pointé les condi­tions de jeu qui sont très spéciales et souvent dérou­tantes quand on y est pas habitué : « C’est la première fois que je tape la balle à la Caja Magica et c’est évident que les balles rebon­dissent très haut à cause l’al­ti­tude de Madrid (NDLR : 667 mètres). C’est tota­le­ment diffé­rent que sur les autres épreuves. Du coup, j’ai rapi­de­ment pris la déci­sion d’aug­menter la tension de ma raquette. Je pense que la plupart des joueurs le font. Il faut donc juste être prête sur chaque coup car les sensa­tions sont très différentes.Il faut donc être plus prudente, plus concen­trée sur sa tech­nique autre­ment la balle sort rapi­de­ment de deux ou trois mètres »