Titrée à Stuttgart dimanche grâce à une victoire en finale contre Aryna Sabalenka, Iga Swiatek aborde avec prudence et humi­lité le WTA 1000 de Madrid où les condi­tions seront bien différentes.

« Madrid est diffi­cile à cause de l’al­ti­tude, je verrai bien. Je n’ai joué que deux fois en alti­tude. J’ai beau être numéro 1 mondiale, je n’ai pas autant d’ex­pé­rience dans le tennis qu’on pour­rait le croire. Je vais donc voir. Mon entraî­neur est un homme qui a beau­coup de connais­sances. Je suis sûr qu’il va m’aider à gérer cela correc­te­ment et à m’ha­bi­tuer aux condi­tions plus rapi­de­ment que je ne l’ai fait en 2021 », a déclaré la numéro 1 mondiale dans des propos accordés à la WTA.

La Polonaise n’a parti­cipé qu’une seule fois au tournoi de la capi­tale espa­gnole, en 2021. Elle avait été battue au 3e tour par Ashleigh Barty.