Après sa révé­la­tion l’au­tomne dernier à Roland‐Garros où elle a gagné le tournoi sans perdre un set, Iga Swiatek a changé de statut et se présente désor­mais en vain­queur poten­tiel de tous les tour­nois de la saison de terre battue.

Si elle n’a pas pu autant briller qu’elle l’au­rait souhaité depuis cet hiver (élimi­na­tion en huitième de finale à l’Open d’Australie), malgré un titre à Adélaïde, elle reste ambi­tieuse. Malgré la pres­sion, elle sait qu’elle peut faire mieux à chaque match. On retrouve bien la fan de Rafael Nadal dans cette menta­lité de championne.

« Je n’ai joué que 8 matchs sur terre battue la saison dernière. Au‐delà de ce qui s’est passé à Roland Garros, j’ai besoin de plus de matchs sur cette surface. Je suis concen­trée sur mon jeu. J’aime jouer avec beau­coup d’amor­ties et servir avec beau­coup de kicks, c’est pour­quoi je suis à l’aise sur cette surface. Je ressens un peu de pres­sion après avoir remporté mon premier Grand Chelem, mais je suis ambi­tieuse et j’es­saye de rester calme. Je continue de travailler et d’apprendre. Je sais que j’ai déjà remporté un titre en début d’année à Adelaide, mais j’ai toujours l’im­pres­sion que ce n’est pas suffi­sant. C’est peut‐être faux, mais c’est comme ça que mon cerveau fonc­tionne et je sais que je peux mieux jouer à chaque match. »

Une belle menta­lité qui se confirme sur le terrain : victoire 6–1, 6–1 en 1h07 avec quelques amor­ties de grande classe, face à Riske au premier tour de Madrid…