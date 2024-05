En confé­rence de presse après sa magni­fique victoire contre Aryna Sabalenka en finale du WTA 1000 de Madrid, au bout du suspens et en sauvant trois balles de match, la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, a révélé avoir été inspirée par son idole, Rafael Nadal.

« Physiquement et sur le plan du tennis, je n’ai pas été surprise, mais j’ai été surprise de voir que c’est au troi­sième set que je me suis sentie le mieux menta­le­ment. Je me disais : ‘Oh, mon Dieu, est‐ce que je vais bientôt me sentir un peu plus détendue ?’ Ce n’était pas vrai­ment le cas, mais au bout de deux heures, ça l’était. Ça m’a surprise. Une chose m’est venue à l’es­prit, c’est que je pense que Rafa a eu quelques matches comme ça. Mais je me souviens exac­te­ment du moment où il a joué contre (Daniil) Medvedev en Australie (finale de l’Open d’Australie 2022, 2–6, 6–7, 6–4, 6–4, 7–5) et où il a eu un déclic. Il a égale­ment eu des diffi­cultés pendant un certain temps, il était tendu et je pense qu’il était stressé. Mais c’est ce que j’ai ressenti. Cela m’a donné l’es­poir que peut‐être il y aurait un déclic, même après deux heures », a déclaré la Polonaise dans des propos rapportés par L’Equipe.