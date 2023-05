En confé­rence de presse à Madrid où elle va affronter Ekaterina Alexandrova (17e) en huitièmes de finale, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek a évoqué de l’évo­lu­tion du jeu en parlant notam­ment de Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Je ne sais pas s’il y a un chan­ge­ment ou non mais je pense que nous jouons globa­le­ment avec plus de vitesse et physi­que­ment nous sommes prêts à réagir plus vite. Mais je dirais qu’il faut combiner les deux et être capable de faire les deux comme Rafa ou Novak. Ils peuvent bien jouer en défense et être patients, mais ils peuvent aussi bien atta­quer. Je pense que cela devrait être l’ob­jectif de tous les joueurs de tennis. »