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« Tous ceux qui critiquent Mirra Andreeva parce qu’elle a pleuré après avoir perdu la finale, n’ont mani­fes­te­ment jamais pratiqué de sport de compé­ti­tion », lâche Sascha Bajin

Par
Thomas S
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« Chaque fois que je perds, j’ai l’im­pres­sion que c’est la fin du monde. Je vois d’autres joueurs sourire après avoir perdu et je ne comprends pas comment ils font », a déclaré Mirra Andreeva en confé­rence de presse après sa défaite en finale du WTA 1000 ce Madrid contre Marta Kostyuk. 

Inconsolable et en larmes lors de la céré­monie de remise des prix dans la capi­tale espa­gnole, la jeune russe a été criti­quée par certains « fans », ce qui n’est pas vrai­ment du goût de Sascha Bajin, ancien coach de Naomi Osaka et Victoria Azarenka. 

« Tous ceux qui critiquent Mirra, une jeune fille de 19 ans, parce qu’elle a pleuré après avoir perdu la finale, n’ont mani­fes­te­ment jamais consacré toute leur vie à une seule chose. Ils n’ont jamais pratiqué de sport de compé­ti­tion et ne comprennent mani­fes­te­ment pas ce que signifie donner le meilleur de soi‐même tout en essuyant une défaite », a écrit l’en­traî­neur alle­mand, visi­ble­ment remonté, sur son compte Twitter. 

Publié le dimanche 3 mai 2026 à 15:24

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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