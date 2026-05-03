« Chaque fois que je perds, j’ai l’im­pres­sion que c’est la fin du monde. Je vois d’autres joueurs sourire après avoir perdu et je ne comprends pas comment ils font », a déclaré Mirra Andreeva en confé­rence de presse après sa défaite en finale du WTA 1000 ce Madrid contre Marta Kostyuk.

Inconsolable et en larmes lors de la céré­monie de remise des prix dans la capi­tale espa­gnole, la jeune russe a été criti­quée par certains « fans », ce qui n’est pas vrai­ment du goût de Sascha Bajin, ancien coach de Naomi Osaka et Victoria Azarenka.

Everybody who’s shit­ting on Mirra, a 19 year old girl for crying after loosing the finals clearly never dedi­cated his or her whole life towards one thing. Never played any compe­ti­tive sports and clearly doesn’t unders­tand the concept of giving it your all but still getting beaten — sascha Bajin (@BigSascha) May 3, 2026

« Tous ceux qui critiquent Mirra, une jeune fille de 19 ans, parce qu’elle a pleuré après avoir perdu la finale, n’ont mani­fes­te­ment jamais consacré toute leur vie à une seule chose. Ils n’ont jamais pratiqué de sport de compé­ti­tion et ne comprennent mani­fes­te­ment pas ce que signifie donner le meilleur de soi‐même tout en essuyant une défaite », a écrit l’en­traî­neur alle­mand, visi­ble­ment remonté, sur son compte Twitter.