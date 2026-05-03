« Chaque fois que je perds, j’ai l’impression que c’est la fin du monde. Je vois d’autres joueurs sourire après avoir perdu et je ne comprends pas comment ils font », a déclaré Mirra Andreeva en conférence de presse après sa défaite en finale du WTA 1000 ce Madrid contre Marta Kostyuk.
Inconsolable et en larmes lors de la cérémonie de remise des prix dans la capitale espagnole, la jeune russe a été critiquée par certains « fans », ce qui n’est pas vraiment du goût de Sascha Bajin, ancien coach de Naomi Osaka et Victoria Azarenka.
Everybody who’s shitting on Mirra, a 19 year old girl for crying after loosing the finals clearly never dedicated his or her whole life towards one thing. Never played any competitive sports and clearly doesn’t understand the concept of giving it your all but still getting beaten— sascha Bajin (@BigSascha) May 3, 2026
« Tous ceux qui critiquent Mirra, une jeune fille de 19 ans, parce qu’elle a pleuré après avoir perdu la finale, n’ont manifestement jamais consacré toute leur vie à une seule chose. Ils n’ont jamais pratiqué de sport de compétition et ne comprennent manifestement pas ce que signifie donner le meilleur de soi‐même tout en essuyant une défaite », a écrit l’entraîneur allemand, visiblement remonté, sur son compte Twitter.
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 15:24