Lorsqu’un virus circule sur un tournoi, comme cela semble le cas cette semaine à Madrid, les dégâts peuvent être considérables pour les tableaux.
Alors qu’Iga Swiatek, malade, a été contrainte à l’abandon, et que Samsonova a déclaré forfait avant son troisième tour ce dimanche contre Noskova, c’est cette fois au tour de Coco Gauff de souffrir du même mal, à savoir une sorte d’intoxication alimentaire.
Mais contrairement à ses deux collègues, l’Américaine est parvenue à s’imposer, non sans mal, contre Sorana Cirstea (4−6, 7–5, 6–1, en 2h20 de jeu). Interrogée à l’issue de la rencontre, elle a évoqué ses difficultés.
Coco Gauff on battling illness to beat Cirstea in Madrid— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 26, 2026
« I know you’re not feeling 100% but champions find a way and that’s exactly what you did today. Tell us how you were able to do that.«
Coco : « I don’t know. Honestly, I was just trying to finish the match and one point… pic.twitter.com/9iFX3v98IG
Question. Je sais que tu n’es pas au mieux de ta forme, mais les champions trouvent toujours le moyen de s’en sortir, et c’est exactement ce que tu as fait aujourd’hui. Raconte‐nous comment tu as réussi à y parvenir.
Coco Gauff : Je ne sais pas. Honnêtement, j’essayais juste de terminer le match, et les points se sont enchaînés. Je pense que j’ai attrapé ce que tout le monde a ici à Madrid, malheureusement. Je vais juste essayer de tenir le coup pour demain.
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 15:47