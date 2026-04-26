Lorsqu’un virus circule sur un tournoi, comme cela semble le cas cette semaine à Madrid, les dégâts peuvent être consi­dé­rables pour les tableaux.

Alors qu’Iga Swiatek, malade, a été contrainte à l’abandon, et que Samsonova a déclaré forfait avant son troi­sième tour ce dimanche contre Noskova, c’est cette fois au tour de Coco Gauff de souf­frir du même mal, à savoir une sorte d’in­toxi­ca­tion alimentaire.

Mais contrai­re­ment à ses deux collègues, l’Américaine est parvenue à s’im­poser, non sans mal, contre Sorana Cirstea (4−6, 7–5, 6–1, en 2h20 de jeu). Interrogée à l’issue de la rencontre, elle a évoqué ses difficultés.

Coco Gauff on battling illness to beat Cirstea in Madrid



« I know you’re not feeling 100% but cham­pions find a way and that’s exactly what you did today. Tell us how you were able to do that.«



Coco : « I don’t know. Honestly, I was just trying to finish the match and one point… pic.twitter.com/9iFX3v98IG — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 26, 2026

Question. Je sais que tu n’es pas au mieux de ta forme, mais les cham­pions trouvent toujours le moyen de s’en sortir, et c’est exac­te­ment ce que tu as fait aujourd’hui. Raconte‐nous comment tu as réussi à y parvenir.

Coco Gauff : Je ne sais pas. Honnêtement, j’es­sayais juste de terminer le match, et les points se sont enchaînés. Je pense que j’ai attrapé ce que tout le monde a ici à Madrid, malheu­reu­se­ment. Je vais juste essayer de tenir le coup pour demain.