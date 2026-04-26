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Un virus fait des siennes à Madrid, Gauff pas épar­gnée : « Je pense que j’ai attrapé ce que tout le monde a ici »

Par
Thomas S
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Lorsqu’un virus circule sur un tournoi, comme cela semble le cas cette semaine à Madrid, les dégâts peuvent être consi­dé­rables pour les tableaux.

Alors qu’Iga Swiatek, malade, a été contrainte à l’abandon, et que Samsonova a déclaré forfait avant son troi­sième tour ce dimanche contre Noskova, c’est cette fois au tour de Coco Gauff de souf­frir du même mal, à savoir une sorte d’in­toxi­ca­tion alimentaire.

Mais contrai­re­ment à ses deux collègues, l’Américaine est parvenue à s’im­poser, non sans mal, contre Sorana Cirstea (4−6, 7–5, 6–1, en 2h20 de jeu). Interrogée à l’issue de la rencontre, elle a évoqué ses difficultés.

Question. Je sais que tu n’es pas au mieux de ta forme, mais les cham­pions trouvent toujours le moyen de s’en sortir, et c’est exac­te­ment ce que tu as fait aujourd’hui. Raconte‐nous comment tu as réussi à y parvenir. 

Coco Gauff : Je ne sais pas. Honnêtement, j’es­sayais juste de terminer le match, et les points se sont enchaînés. Je pense que j’ai attrapé ce que tout le monde a ici à Madrid, malheu­reu­se­ment. Je vais juste essayer de tenir le coup pour demain.

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 15:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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