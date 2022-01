Victorieuse d’une Alizé Cornet accro­cheuse pour son retour à la compé­ti­tion depuis l’US Open, Naomi Osaka s’est présentée en confé­rence de presse avec une nouvelle atti­tude. En effet, la Japonaise a pris de nouvelles réso­lu­tions pour cette nouvelle année dont celle d’ar­rêter de pleurer face à la presse.

« Je n’ai qu’un seul objectif majeur cette année et il n’a rien à voir avec les résul­tats ou des choses comme ça. Je veux juste avoir l’im­pres­sion de m’amuser chaque fois que j’entre sur le terrain. Si je perds, je veux au moins être sûr d’avoir donné le meilleur de moi‐même. J’ai aussi un objectif lors des confé­rences de presse : ne plus jamais pleurer, j’es­père que ça marchera. Je suis le genre de personne qui se soucie trop des résul­tats, du clas­se­ment et de ce genre de choses. Je dois trouver un moyen de retrouver le plaisir du jeu, c’est la raison prin­ci­pale de tout cela. »