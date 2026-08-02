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À 16 ans, elle atteint sa première finale WTA

Par
Jean Muller
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C’est l’une des sensa­tions de la semaine. Issue des quali­fi­ca­tions du WTA 250 de Memphis, Kristina Liutova (229e mondiale) a réussi à rallier la finale du tournoi améri­cain. Inconnue du grand public, la Russe de 16 ans s’est assu­ré­ment fait un nom sur la planète tennis.

Contre Darja Vidmanova (112e mondiale), elle tentera de décro­cher le titre le plus impor­tant de sa jeune carrière. Coup d’envoi ce dimanche 19 h 30, heure française.

Son joli parcours la place en belle compa­gnie, Liutova devient la plus jeune fina­liste du circuit depuis une certaine Coco Gauff, cham­pionne à Linz (Autriche) en 2019. Reste à savoir si elle connaîtra la même trajec­toire que la double cham­pionne en Grand Chelem.

Publié le dimanche 2 août 2026 à 10:31

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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